مؤتمر أرتيتا: ليس لي رأي بشأن دوري السوبر الأوروبي.. اللاعبون والجماهير لهم حق التعبير عن أنفسهم

الخميس، 22 أبريل 2021 - 20:29

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إنه ليس لديه رأي محدد فيما يخص فكرة بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وتحدث أرتيتا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس قائلا: "قبل أن أبدأ في قراءة كل شيء يخص البطولة وتقييم الموقف لتحديد رأيي الشخصي كانت المسابقة ماتت بالفعل".

وواصل "لا أعرف مفهوم البطولة وكيف يتطور وكيف يُسمح للآخرين بالانضمام والمشاركة وما المزايا خلف البطولة".

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وعن هل كان سيتواصل مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي للحديث حول الأمر قال: "كنت سأتحدث إليه لكن لم يكن هناك وقت متاح فكان واضحا أن كلنا سنخرج من البطولة ولم يكن الحديث ضروريا".

وبسؤاله كيف تأثر الفريق بالأحداث الأخيرة قال: "لا أعلم، حاولنا التحدث معهم والإدارة شرحت كل شيء لهم وأتمنى أن يكون كل شيء انتهى لأن ما حدث كان صدمة للجميع".

وسُئل أرتيتا عن رأيه في تظاهر جمهور تشيلسي أمام حافلة الفريق اعتراضا على المشاركة في البطولة وكذلك ما نشره لاعب أرسنال هيكتور بيلليرين ضد البطولة وأجاب "الجمهور له حق التعبير عن مشاعره".

وواصل "إن قرر الجمهور أن يعترض بتلك الطريقة فيجب أن نحترمهم ويجب أن نستمع إليهم".

أما عن هيكتور بيلليرين قال: "اللاعبون أحرار للتعبير عن أنفسهم، هيكتور أعلن عن رأيه في منشور وهو حر في التعبير عن رأيه".

ورفض أرتيتا القول إن إدارة أرسنال أحبطته بسبب تصرفها مؤكدا أنهم يحاولون تحقيق أفضل شيء لمصلحة النادي وأكد "أثق أن لديهم أسبابهم الخاصة ولكن ربما لم يكن هذا هو الوقت المناسب أو الطريقة الصحيحة لاتخاذ الخطوة وكان يجب العودة للخلف".

وعن ملاقاة إيفرتون غدا الجمعة في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي قال: "إيفرتون حظي بموسم جيد ونحتاج للفوز في كل مباراة في الدوري الإنجليزي لنحصل على أفضل فرصة ممكنة لنشارك في البطولات الأوروبية الموسم المقبل".

ويحتل أرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ46 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون الثامن وللأخير لقاء أقل.

ويبتعد أرسنال عن وست هام صاحب المركز الخامس والمؤهل للدوري الأوروبي بفارق تسع نقاط.

كما يبتعد أرسنال عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بنفس عدد النقاط.

أرتيتا أرسنال
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