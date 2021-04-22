جوندوجان يهاجم النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

هاجم إلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا الذي أٌقره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

إيلكاي جوندوجان النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وغرد جوندوجان عبر حسابه على "تويتر"، وقال: "مع كل ما يحدث ويدور حول السوبر الأوروبي، هل بإمكاننا الحديث عن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا؟ مباريات أكثر وأكثر وأكثر".

وأضاف "هل هناك من يفكر في اللاعبين؟ النظام الجديد لدوري الأبطال أقل شرا بالمقارنة بالدوري السوبر".

وأتم "النظام الحالي يبدو رائعا، وهذا ما يجعله المسابقة الأكثر شعبية للأندية، ولنا كلاعبين وللجماهير حول العالم".

The UCL format right now works great and that is why it's the most popular club competition in the world - for us players and for the fans. — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) April 22, 2021

وكان "يويفا" قد أعلن عن نظام جديد لدوري أبطال أوروبا سوف يطبق بداية من موسم 2024-2025 على أن تُلعب البطولة بتواجد 36 فريقا بدلا من 32. (طالع التفاصيل)

وكان مانشستر سيتي ضمن 12 فريقا أوروبيا قرر الانضمام لبطولة دوري السوبر الأوروبي، قبل أن يكون أولى الأندية الإنجليزية التي تنسحب من البطولة.

انسحاب سيتي لم يكن الأخير، فانسحب بعد ليفربول ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي وتوتنام للتراجع كل الفرق الإنجليزية عن قرارها.

ولم يتم تحديد موقف دوري السوبر الأوروبي بعد، لكن اللجنة المنظمة للبطولة كانت قد أصدرت بيانا أوضحت فيه أن نظام البطولة سيتم تغييره ليتناسب مع عدد الفرق المتبقية في المسابقة.

ولا يتواجد حتى الآن في البطولة من الفرق الـ12 إلا ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.