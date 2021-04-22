انتهت في إسبانيا - أتليتكو مدريد (2) (0) ويسكا.. الهنود يستعيدون الصدارة

الخميس، 22 أبريل 2021 - 18:37

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - ويسكا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتليتكو مدريد وويسكا في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

ويسعى الروخيبلانكوس للابتعاد بصدارة الدوري الإسباني بعد انتصار ريال مدريد على قادش أمس بثنائية دون رد.

ويتصدر أتليتكو مدريد الترتيب برصيد 70 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد ويحل ويسكا في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق.90 إسكريتشي يهدف فرصة تسجيل االهدف الأول في مواجهة المرمى بعد عرضية جالان

ق.78 خروج ساؤول ولودي ودخول فيتولو وفيليبي

ق.85 دخول بيدرو لوبيز وبورخا جارسيا في صفوف ويسكا

ق.83 دخول كوندوجبيا وتوريرا بدلا من كاراسكو وكوريا

ق.80 جوووووووووول كاراسكو يسجل الثاني بعد خطأ دفاعي قاتل استغله ماركوس يورينتي الذي صنع الهدف

ق.78 الأرض تنشق عن سافيتش الذي أبعد الكرة من أمام ساندرو بأعجوبة

ق.76 دخول موسى ديمبيلي بدلا من هيكتور هيريرا

ق.72 ألفارو يتصدى لتسديدة ساؤول من على حدود منطقة الجزاء

ق.66 خابي جالان ينفذ ركلة حرة تمر بجوار القائم بقليل

ق.63 دخول ساندرو راميريز وخابي جالان ودافيد فيريرو في صفوف ويسكا

ق.59 انطلاقة من رينان لودي وتسديدة أرضية في الزاوية الضيقة يتصدى لها ألفارو

ق.48 فرصة خطيرة جديدة لـ كوريا الذي سدد من منطقة المرمى لكن ألفارو يتصدى بأعجوبة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.39 جوووووووووول كوريا يتقدم لـ أتليتكو مدريد بهدف رائع بعد مراوغة مدافعين وتسديدة يسارية تصطدم وتستقر في الشباك

ق.12 اختراق رائع لـ هيكتور هيريرا وتسديدة يسارية تمر بجوار القائم

ق.10 فرصة خطيرة مزدوجة لـ أتليتكو بواسطة كاراسكو وساؤول يتصدى لهما ألفارو

ق.3 فرصة خطيرة لـ ويسكا بواسطة سيوفاس لكن أوبلاك يتصدى ببراعة

بداية المباراة

في إسبانيا أتليتكو مدريد ويسكا
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