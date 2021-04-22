تيباس: دوري السوبر الأوروبي "ميت" وإجراء مفاوضات "مثير للسخرية".. ومندهش من الإنجليز

تحدث خافيير تيباس رئيس رابطة الأندية الإسبانية فأن بطولة دوري السوبر الأوروبي "ميتة" وشدد على عدم مشاركة فرق ألمانيا وفرنسا في المسابقة.

وكذلك تحدث عن ريال مدريد وبرشلونة وخططهم للمشاركة في البطولة.

وعقد 39 ناديا إسبانيًا بيانا صحفيا حول بطولة دوري السوبر الأوروبي وأصدروا بيانا. (طالع التفاصيل)

وقال تيباس في مؤتمر صحفي عقب البيان الصادر من 39 ناديا: "لا أعرف ما إذا كان هذا هو دوري ثنائي أو دوري سوبر ثلاثي، لأنه يتبقى فريقان أو ثلاثة. لا يمكنك إنشاء ما يريدون إنشاءه".

وشدد "الفرق الألمانية لن تكون هناك أبدا. وكذلك الأندية الفرنسية أبدا. دوري السوبر الأوروبي، كما هو مفهوم، ميت. الأمر واقعيا. إن طرق الباب الآن لإجراء مفاوضات أمر مثير للسخرية".

وأضاف: "إما أنهم يكذبون، أو أنهم مخطئون. أنا مندهش من أن رجل أعمال مثل فلورنتينو بيريز مخطئ".

وأردف "أعتقد أن ريال مدريد أراد الحصول على دخل للتعاقد مع سوبر جالاكتيكوس، لكنهم لن يكونوا قادرين على القيام بصفقات كبيرة. أهم شيء لعودة هؤلاء التعاقدات هو أن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي لا يفعلون أشياء غريبة مع اللعب المالي النظيف".

وأكمل "موقف باريس سان جيرمان وقطر بطولي، ، أعلم أنهم لم يفعلوا في السنوات الأخيرة أي شيء فظيع. لكن هذا لا يعني أن ناصر الخليفي بطل. إنه يتفق فقط مع ما فعله في رابطة الأندية الأوروبية".

وواصل عن برشلونة"قبل بضعة أسابيع خلال الحملة الانتخابية، اعتقد أن خوان لابورتا كان ضد ذلك بالفعل والآن يبدو هو المدافع الأكبر. الدوري الممتاز بلا أمل عمليا. عليه أن يركز أكثر على المشكلات المالية التي يتعين عليهم إدارتها".

وعن الأندية الإنجليزية: "الأكثر دهشة هم الذين اضطروا إلى الاعتذار".

وأتم "مشروع دوري السوبر الأوروبي حدث بالفعل ولكن لم يتم تنفيذه مثل الآن. لم يتم تأسيس الشركة. المشكلة الكبيرة هي مشكلة توزيع. الموقف دائما واضح جدا: إنها ليست مشكلة زيادة الدخل، بل مشكلة ترشيد النفقات".

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