رابطة الدوري الإسباني عبر بيان: ندعو الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي للتوقف على الفور

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانا حول مسابقة دوري السوبر الأوروبي.

وأوضح البيان رفض 39 ناديا اجتمعوا عدا ريال مدريد وأتليتكو مدريد وبرشلونة رفضهم للمسابقة والمطالبة بالانسحاب من البطولة.

وجاء البيان كالآتي:

Official statement about the European Super League. #ChampionsEarnIt — LaLiga English (@LaLigaEN) April 22, 2021

التقى اليوم مع 39 ناديا لم تتم دعوتهم للمشاركة في دوري السوبر الأوروبي لمناقشة الاقتراح الأخير لهذا التنسيق.

الأندية الحالية في الاجتماع رفضت بالإجماع وبشدة الخطط الخاصة بهذه المسابقة. تؤمن جميع الأندية إيمانا راسخا بالجدارة الرياضية باعتبارها المعيار الوحيد للتأهل لمسابقات الأندية الدولية من خلال الدوريات المحلية.

يمكن لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء أوروبا اليوم أن يحلموا بأن يتفوق ناديهم، بغض النظر عن حجمه، ويصعد إلى القمة ويتنافس على قمة كرة القدم الأوروبية. هذا التقليد الأوروبي لكرة القدم للجميع أمر بالغ الأهمية ولا ينبغي تهديده أو تغييره.

أثبتت المقاومة العالمية خلال الأيام القليلة الماضية أن الدوري النخبوي المغلق غير قابل للتطبيق وغير مرغوب فيه. ويثبت رد الفعل مدى أهمية النظام المفتوح ومجتمع كرة القدم للجمهور.

تود أندية الرابطة الإسبانية التي اجتمعت اليوم أن تشكر جميع المشاركين على الدعم الذي قدموه هذا الأسبوع في هذه القضية المهمة.

ستستمر الرابطة في العمل مع أصحاب المصلحة بما في ذلك مجموعات المشجعين والحكومة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإسباني والبطولات الأوروبية لحماية المصالح الفضلى للعبة ويدعو الأندية التي لا تزال تشارك في المسابقة المقترحة إلى التوقف عن مشاركتها على الفور.

توقيع: أتليتك بلباو - أوساسونا – قادش - ديبورتيفو ألافيس - إلتشي - خيتافي - غرناطة -ليفانتي - سيلتا فيجو - ريال بيتيس - ريال سوسيداد – بلد الوليد - إيبار -ويسكا - إشبيلية - فالنسيا – فياريال – ألكوركون – ألباستي – كاستيلون – ليجانيس – لوجو – ميرانديس – تيرينفي – ساباديّ – فوينلابرادا – قرطاجنة – جيرونا – مالاجا – رايو فاييكانو – إسبانيول – ريال مايوركا – أوفيدو - ريال سبورتينج - سرقسطة - ونفيرادينا - ألميريا -لاس بالماس - لوجرونييس.

ولم يعلن ريال مدريد وبرشلونة الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي بعد إلى جوار يوفنتوس وميلان.

فيما أعلن أتليتكو مدريد انسحابه بشكل تام من المسابقة.

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