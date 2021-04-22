ذا صن تكشف فكرة تحويل بريميرليج إلى دوري السوبر البريطاني بمشاركة سيلتك ورينجرز

الخميس، 22 أبريل 2021 - 17:12

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

من الواضح أن فكرة دوري السوبر الأوروبي وفشلها المبكر ستفتح الباب حول أشكال جديدة مقترحة ومنها "الدوري السوبر البريطاني".

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية كشفت عن فكرة الدوري السوبر البريطاني والتي ستشهد مشاركة سيلتك ورينجرز الأسكتلنديان إلى جوار فرق الدوري الإنجليزي في مسابقة دوري واحدة.

ولن يكون الدوري السوبر البريطاني بنفس الفوضى التي قوبل بها فكرة الدوري السوبر الأوروبي، إذ سيكون الشكل المقترح بالاتفاق مع كافة الأطراف من الاتحاد الدولي والأوروبي والحكومة البريطانية.

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وقال أحد المصادر للصحيفة: "سواء كان الدوري سيحدث أم لا، نشعر جميعا أنه يجب تغيير الدوري الإنجليزي وتحسينه، لقد حان الوقت لمشاركة رينجرز وسلتيك. سيكون ذلك منطقيا للجميع".

وكان ليفربول ومانشستر يونايتد قد تقدما بمشروع في أكتوبر الماضي لإعادة هيكلة المسابقة.

وقد تشهد المسابقة إقامتها بمشاركة قطبي اسكتلندا، وأن تقام مرحلة نهائية بين الأربعة الأوائل على غرار بطولات دوري الرجبي.

وكذلك تقليص عدد الأندية إلى 18 فريقا بدلا من 20.

وأضاف رئيس ناد آخر: "لم نتراجع أبدا عن التفكير بأن 18 ناديا هي الطريقة الوحيدة المعقولة للمضي قدما، إنه أيضا ما نادى به الاتحاد الأوروبي وفيفا واتحاد الأندية الأوروبية منذ فترة طويلة".

وكان جياني إنفانتينو قد أعلن سابقا عن موافقته عن اندماج الدوريات مثلما يُقترح بين هولندا وبلجيكا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إنفانتينو حينها: "إذا أردنا أن تلعب الفرق على أعلى مستوى في جميع أنحاء العالم، فنحن بحاجة إلى أفكار جديدة ونحتاج إلى رؤية ذلك".

وأضاف "أنا واثق من أنه سيتم اتخاذ أفضل القرارات في هذا الصدد، ولكن أي عمليات اندماج يجب أن تتم وفقا للقواعد".

وأعلنت الأندية الإنجليزية الست انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي بعد 48 ساعة من الإعلان عن المسابقة.

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