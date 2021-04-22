منافس مصر - مدرب الأرجنتين الأولمبي: اختيار اللاعبين كبار السن يعتمد على كوبا أمريكا

اعترف فرناندو باتيستا المدير الفني لمنتخب الارجنتين الأولمبي تحت 23 عاما بعدم استقراره على اللاعبين الثلاثة فوق السن للمشاركة في الأولمبياد.

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو بجوار منتخبات مصر وإسبانيا وأستراليا.

وقال باتيستا في تصريحات لإذاعة كولونيا: "لم أحدد بعد أي اللاعبين الأكبر سنا سأصطحبهم معي إلى طوكيو"

وأوضح "الأمر يعتمد إلى حد كبير على كوبا أمريكا، لذلك هناك تواصل دائم بيني وبين ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأول".

وتابع "من الضروري انتظار استدعاء سكالوني للفريق الذي سيلعب كوبا أمريكا، ربما يرغب بعضهم في الأولمبياد".

وكشف باتيستا "علينا أن ننتظر أيضا انتقال اللاعبين، ربما لا يسمح لهم النادي بالمشاركة في البطولتين".

وبالحديث عن القرعة أوضح "سنبدأ في تحليل كل منافس من الآن".

وأضاف "إسبانيا هي أحد تلك الفرق التي تعرف أنها في مستواك وعليك أن تكون مركزا وأن تلعب مباراة مثالية لتتمكن من التغلب عليهم".

واختتم تصريحاته "قدمنا 50 لاعبا في القائمة الأولية، لكن يجب أن يكون هناك 18 لاعبا للمشاركة في المباريات وسيتم تحديد ذلك في يونيو".