أدار مواجهة مصرية من قبل.. حكم بوركينابي للقاء بيراميدز ونامونجو في الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد وطاقم تحكيم مباراة بيراميدز ونامونجو التنزاني في الجولة السادسة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة في 28 أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي في تمام التاسعة مساءً.

يدير البوركينابي جان أوتارا اللقاء ويعاونه سيدير تياما المساعد الأول، وحبيب سانو المساعد الثاني، وفينسينت كابوري الحكم الرابع.

واتارا البالغ 35 عاما يعد حكما دوليا منذ 2015.

وسبق للبوركينابي أن أدار مباراة الموسم الماضي بين بيراميدز والمصري البورسعيدي في دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل.

واحتسب خلال المباراة ركلة جزاء أهدرها عبد الله السعيد.

وضمن بيراميدز تأهله إلى ربع النهائي بعد الفوز على نكانا الزامبي بهدف دون مقابل في الجولة الخامسة.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى 9 نقاط ضمن بها التأهل بعد تفوقه على نكانا في مجموع المباراتين ولحق بالرجاء المغربي المتصدر بـ 15 نقطة.

فيما يتذيل نامونجو الترتيب بدون رصيد من النقاط.