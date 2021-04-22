جوارديولا: دي بروين يشعر بتحسن وقد يلحق بمواجهة سان جيرمان

الخميس، 22 أبريل 2021 - 11:56

كتب : FilGoal

دي بروين - بيير إيميل هويبيرج - سيتي - توتنام

زف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي خبرا سعيدا لجماهير ناديه بقرب تعافي كيفن دي بروين من الإصابة التي لحقت به قبل أيام.

الدولي البلجيكي استبدل في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي بسبب إصابة في الكاحل، ليغيب عن لقاء أستون فيلا في الدوري الذي انتهى انتصار فريقه 2-1.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إصابة دي بروين أقل خطرا مما توقعنا ويشعر حاليا بتحسن كبير".

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وأضاف "لم أتحدث معه قبل مباراة الأربعاء ضد أستون فيلا، لكننا سنرى في تدريب الخميس".

وتابع "أعتقد أنه إذا لم يكن لائقا لنهائي كأس رابطة المحترفين أمام توتنام يوم الأحد، فربما يكون جاهزا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان يوم الأربعاء".

واستفاق مانشستر سيتي من هزيمته المفاجئة التي تلقاها الجولة الماضية على يد ليدز يونايتد وقلب تأخره أمام أستون فيلا إلى فوز يقربه أكثر من لقب الدوري الإنجليزي.

الفوز عزز صدارة سيتي لجدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن ملاحقه مانشستر يونايتد، مما يعني حاجته لـ3 انتصارات فقط من المباريات الـ5 الأخيرة للتتويج باللقب.

وأوضح بيب "الخسارة من فيلا كانت ستكون خطيرة بالتأكيد لأن يونايتد في أفضل حالاته ويفوز بالمباريات كثيرا".

وواصل "كنا ملتزمين وبعد هزيمتين أمام ليدز، وضد تشيلسي، عرفنا مدى أهمية مباراة فيلا وبالطبع دفعة جيدة قبل خوض المباراة النهائية لكأس الرابطة ومباراة دوري أبطال أوروبا".

وأتم "الآن نحتاج فقط إلى إنهاء هذا الموسم الصعب بالفوز بالمباراتين أو الثلاث المتبقية لنكون أبطالا للدوري".

مانشستر سيتي كيفن دي بروين بيب جوارديولا
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