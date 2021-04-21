سيتي يستفيق ويفوز على أستون فيلا بصعوبة

استفاق مانشستر سيتي من هزيمته المفاجئة التي تلقاها الجولة الماضية على يد ليدز يونايتد وقلب تأخره أمام أستون فيلا إلى فوز يقربه أكثر من لقب الدوري الإنجليزي.

وفاز سيتي على أستون فيلا اليوم الأربعاء في ملعب فيلا بارك بهدفين لهدف في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

افتتح جون ماكجين أهداف اللقاء لأصحاب الأرض بعد 20 ثانية فقط من بداية اللقاء.

وأصبح ذلك الهدف هو ثاني أسرع هدف يستقبله سيتي في تاريخه في بريميرليج بعد هدف آلان شيرار مع نيوكاسل في عام 2003 بعدما جاء بعد 10 ثواني.

وأدرك فيل فودين التعادل لسيتي في الدقيقة 22.

وسجل رودري هدف انتصار سيتي في الدقيقة 40.

وشهدت المباراة حالتي طرد بواقع واحدة لكل فريق، إذ أنه طُرد جون ستونز بشكل مباشر في الدقيقة 44 عقب تدخله بقوة على جاكوب رامسي.

فيما طُرد ماتي كاش لاعب أستون فيلا في الدقيقة 57 عقب حصوله على إنذارين.

ولم تشهد المباراة مشاركة أحمد المحمدي حيث بقى على مقاعد بدلاء أستون فيلا.

بتلك النتيجة وصل رصيد سيتي إلى 77 نقطة يتصدر بهم جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن ملاحقه مانشستر يونايتد وللأخير لقاء أقل.

فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة يحتل بهم المركز الـ11.