أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي يعادل رقم مورينيو.. توتنام يفوز على ساوثامبتون

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 21:31

كتب : FilGoal

سون هيونج مين

فاز توتنام على ساوثامتبون بهدفين مقابل هدف على ملعب توتنام الجديد في الجولة 29 للدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم داني إينجز للضيوف في الدقيقة 30.

وتعادل جاريث بيل للتوتنام في الدقيقة 60، قبل أن يضيف سون هيونج مين الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

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ليحقق ريان ماسون المدير الفني الجديد لتوتنام الفوز في أولى مبارياته مع الفريق.

ورفع توتنام رصيده للنقطة 53 ليحتل المركز السادس بفارق الأهداف عن ليفربول الذي لديه مباراة أقل.

بينما توقف رصيد ساوثامبتون عند النقطة 36 ليحتل المركز الرابع عشر في ترتيب المسابقة.

تحويل توتنام تأخره في الشوط الأول لانتصار في الشوط الثاني جعل ماسون يعادل رقم جوزيه مورينيو مع توتنام.

إذ تأخر الفريق اللندني مع المدرب البرتغالي بالنتيجة في الشوط الأول 14 مرة، لكنه لم يفلح في الفوز بعد تأخره إلا مرة واحدة فقط، مقابل خسارة 11 مباراة والتعادل في مباراتين.

ويعد ماسون أصغر مدرب يُدير مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يبلغ 29 عاما و312 مباراة.

وكسر ماسون رقم أتيليو لومباردو الذي تولى تدريب كريستال بالاس وهو بعمر 32 عاما و67 يوما.

وتواجد في تشكيل توتنام 3 لاعبين أكبر في السن من ماسون، وهم: جاريث بيل وهوجو لوريس وتوبي ألدرفيرليد.

أما بيل وبهدفه ضد ساوثامبتون فواصل تأقله حين يبدأ المباريات بشكل أساسي، ليُسهم في هدفه رقم 11، بعدما سجل 9 أهداف وصنع هدفين خلال 11 مباراة شارك فيها منذ صافرة الانطلاق.

فيما كان هدف سون هو الخامس له في شباك ساوثامبتون خلال الموسم الحالي بعدما سجل 4 أهداف في مرماهم في لقاء الدور الأول.

ولم يسجل أي لاعب في الدوري الإنجليزي 5 أهداف في مرمى فريق واحد خلال نفس الموسم منذ أن زار محمد صلاح نجم ليفربول شباك واتفورد في موسم 2017-2018.

كما وصل سون لهدفه رقم 15 في الدوري هذا الموسم ليحقق أفضل سجل تهديفي له في الدوري الإنجليزي الإنجليزي الممتاز في موسم واحد.

ويلعب توتنام ضد شيفيلد يونايتد في الجولة المقبلة للدوري الإنجليزي، بينما يلعب ساوثامبتون ضد ليستر سيتي.

لكن قبل مواجهة شيفيلد يونايتد، سيخوض توتنام مباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد مانشستر سيتي يوم 45 أبريل المقبل.

توتنام سون هيونج مين الدوري الإنجليزي جوزيه مورينيو
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