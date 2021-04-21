فينجر: كنت أعرف أن فكرة دوري السوبر الأوروبي لن تستمر.. ما حدث كان سيدمر الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 20:45

كتب : FilGoal

آرسين فينجر - حفل جوائز كاف 2019

قال آرسين فينجر المدير الفني التاريخي لأرسنال ورئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية حاليا في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه توقع عدم استمرار فكرة مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وتحدث فينجر عبر شبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "لم أصدق منذ البداية أن هذا المشروع سيستمر لأنه تجاهل مبدأ أساسي تقوم عليه كرة القدم من حيث الجدارة".

وشدد "ما كنت سأدعم أبدا أي مشروع لا يعتمد على الجدارة الرياضية".

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وواصل "لقد صوتت إنجلترا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للتحكم في مصيرها، وهي تمتلك أقوى دوري في العالم، وبالتوقيع على مثل تلك الوثائق فهي تدمر الدوري الإنجليزي، لا أفهم هذا التفكير".

وعن استقالة إد ووداورد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد عقب تلك الأحداث قال: "أعتقد أنه أدرك أن المشروع لم يتم إعداده بشكل جيد".

وعلى الرغم من تلك الأحداث المتلاحقة أبدى فينجر سعادته بها وقال: "ما حدث هو تطور كبير لأن وحدة اللعبة هي أهم حقيقة نحتاج إلى حمايتها".

وكانت الأندية الإنجليزية الستة مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنام أعلنوا انسحابهم رسميا من المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

فينجر دوري السوبر الأوروبي
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