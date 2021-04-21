مالك مانشستر يونايتد يوجه رسالة مفتوحة ويعتذر لجماهير ناديه

قدم جويل جلايزر مالك مانشستر يونايتد اعتذاره لجماهير ناديه عن قرار مشاركة النادي في دوري السوبر الأوروبي قبل انسحابه.

وكتب جويل جلايزر خطابا مفتوحا عبر موقع يونايتد الرسمي جاء كالتالي:

خلال الأيام القليلة الماضية شاهدنا الشغف الكبير الذي تحدثه كرة القدم والوفاء الكبير الذي تملكه الجماهير تجاه هذا النادي العظيم.

لقد جعلتم رأيكم بشأن دوري السوبر الأوروبي واضحا ونحن استمعنا لكم، لقد تصرفنا بشكل خاطئ ونريد التوضيح أننا نستطيع إعادة كل شيء لمساره الصحيح.

بالطبع الجرح لايزال مؤلما ولن يطيب إلا بعد فترة لكنني شخصيا مسؤول عن إعادة بناء الثقة مع جماهيرنا والتعلم من رسالتكم القوية لنا.

مازلنا نعتقد أن هرم الكرة الأوروبية بأكمله بحاجة إلى استدامة على المدى الطويل، ونحن نتقبل أن فكرة دوري السوبر الأوروبي لم تكن الطريقة المناسبة لتحقيق ذلك.

في الوقت الذي كنا نسعى فيهل خلق أساس أكثر استقرارا للعبة فشلنا في إظهار احترامنا للتقاليد العميقة من حيث الصعود والهبوط في الهرم الكروي ونحن متأسفون على ذلك.

هذا أكبر نادي في العالم ونحن بلا تحفظ نعتذر عن الإرباك الذي تسببنا في حدوثه خلال الأيام القليلة الماضية.

من المهم أن نعمل على تصحيح الأمور فمانشستر يونايتد له تاريخ عظيم ونحن ندرك مدى المسؤولية الملقاة على عاتقنا للعمل بما يتوافق مع قيم وتقاليد النادي.

لقد تسببت جائحة كورونا في تحديات فريدة ونحن نشعر بالفخر بالطريقة التي تفاعل بها مانشستر يونايتد وجماهيره حول العالم مع الضغوط الضخمة خلال تلك الفترة.

ندرك كذلك ضرورة وجود تواصل أكبر وأفضل بيننا وبينكم –يقصد الجماهير- لأنكم ستظلون دائما جوهر هذا النادي.

أؤكد لكم أننا في الكواليس سنتخذ كافة الخطوات الضرورية لإعادة بناء العلاقات مع بقية المساهمين في اللعبة لإيجاد حلولا للتحديات التي تواجه الهرم الكروي على المدى البعيد.

وفي الوقت الحالي أولويتنا هي دعم الفرق التي تمثل النادي حيث يسعون لتحقيق أفضل نهاية للموسم.

في ختام رسالتي أود الإقرار بأن دعمكم هو ما يجعل هذا النادي عظيما ونشكركم على ذلك.

مع أطيب التمنيات، جويل جلايزر.