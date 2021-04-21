خروج حامل اللقب والنجم الساحلي.. تعرف على منافسي بيراميدز في الكونفدرالية

ودع نهضة بركان، حامل اللقب، والنجم الساحلي التونسي الذي فاز بالبطولة مرتين، النسخة الحالية من الكونفدرالية الإفريقية.

وكان بيراميدز قد تأهل لدور الثمانية في البطولة التي حل فيها وصيفا الموسم الماضي، بفوزه ضد نكانا الزامبي خارج الديار 1-0.

فمن ينافس بيراميدز في بقية مشواره في البطولة بعد تأهله رفقة الرجاء المغربي عن المجموعة الرابعة؟

المجموعة الأولى

يتصدر المجموعة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بـ 9 نقاط من 5 مباريات، وضمن التأهل إلى دور الثمانية.

أما المقعد الثاني، فعليه معركة كبرى.

إنيمبا النيجيري يملك 6 نقاط، وفاق سطيف الجزائري يملك 5 نقاط، وأهلي طرابلس يملك 4 نقاط. ويستضيف أهلي طرابلس إنيمبا في الجولة الخامسة غدا الخميس.

وفي الجولة الأخيرة، يواجه وفاق سطيف أهلي طرابلس، فيما يقابل أورلاندو بايرتس إنيمبا.

المجموعة الثانية

ضمن شبيبة القبائل الجزائري، والقطن الكاميروني، التأهل عن المجموعة، بعد حصدهما لـ 9 نقاط من 5 مواجهات، فيما خرج نهضة بركان الذي جمع 5 نقاط ونابسا ستارز الزامبي صاحب الـ 4 نقاط.

وتحدد الجولة الأخيرة، التي ستجمع بين الشبيبة ونابسا، والقطن ونهضة بركان، متصدر المجموعة.

المجموعة الثالثة

يتصدر المجموعة الثالثة دياراف السنغالي بـ 10 نقاط، ويليه الصفاقسي التونسي بـ 9 نقاط.

وودع النجم الساحلي صاحب الـ 5 نقاط، وساليتاس البوركيني صاحب الـ 3 نقاط، المنافسات.

ويلتقي دياراف والصفاقسي في الجولة الأخيرة، لتحديد متصدر المجموعة.