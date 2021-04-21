كوبا ليبرتادوريس - إنترناسيونال لم يكن "مستعدا" على ارتفاع 4100 متر.. وهدف إيطالي بقميص ساو باولو

يوم أول حافل في مرحلة دور المجموعات من كوبا ليبرتادوريس 2021، انتهى برقم خاص للاعب فوق سن الـ 40 وفوز أول يتحقق بعد 53 عاما.

فلامنجو حامل اللقب نسخة 2019 تفوق على فيليز سارسفيلد في مباراة كلاسيكية بين أندية البرازيل والأرجنتين بالمسابقة.

أولويز ريدي × إنترناسيونال

عام 1933 تجمع مجموعة من الشباب أمام تمثال كريستوفر كولومبوس في العاصم البوليفية "لا باز" واتفقوا على إنشاء نادي "أولويز ريدي" أي "دائما مستعد".

مر النادي بفترة ذهبية في ستينيات القرن الماضي ثم تراجع شيئا فشيئا، وعاد من جديد في 2021 ليكتب مشاركته الثانية فقط في كوبا ليبرتادوريس.

في الظهور الأول بنسخة 1968 لم يسجل الفرق أي انتصار، وانتظر 53 عاما من أجل تحقيق الفوز على فريق حقق خلال تلك المدة لقبين للبطولة الأغلى في القارة.

استفاد النادي البوليفي بطبيعة الحال من ارتفاع أرض ملعب المباراة عن سطح الأرض بـ 4100 متر وحقق الفوز بثنائية دون مقابل محققا انتصارا تاريخيا.

الشوط الأول لم يشهد أهدافا وانتهت بتقدم أصحاب الأرض بعد هدفي فيرناندو سايسيدو في الدقيقة 53 وكارميلو ألجارنزا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع.

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فيليز سارسفيليد × فلامنجو

عاد بطل نسخة 2019 بقيادة مدربه روجيريرو سيني بانتصار ثمين من خارج الأرض بعدما قلب تأخره مرتين على ملعب خوسيه أمالفتاني.

لوكاس جانسون تقدم في الشوط الأول بهدف في الدقيقة 21، وسجل ويليان آراو التعادل في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 54 سجل جانسون هدف فيليز الثاني له ولفريقه، لكن جابريل باربوسا سجل هدف التعادل في الدقيقة 62 من ركلة جزاء تحصّل عليها.

وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء خطف جيورجان دي أراساكايتا هدف الفوز القاتل.

وفي الدقيقة 86 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه فيديريكو مانسيليو لاعب وسط فيليز لينتهي اللقاء بفوز الروبو نيجرو وتصدر ترتيب المجموعة السابعة.

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سبورتينج كريستال × ساو باولو

في بيرو عاد ساو باولو بقيادة مدربه هيرنان كريسبو في أول ظهور قاري له مع التريكولور بانتصار كبير بثلاثية دون مقابل.

لوان تقدم أولا لساو باولو في الدقيقة 17 وسجل مارتن بينيتيز الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 81 سجل البديل الإيطالي إيدير هدف ساو باولو الثالث بعد 23 دقيقة من دخوله كبديل.

وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء تعرض ليو للطرد من جانب ساو باولو بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

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سانتوس × برشلونة

خطف برشلونة الإكوادوري انتصارا رائعا خارج قواعده أمام سانتوس البرازيلي بثنائية دون مقابل.

المباراة التي أقيمت لحساب المجموعة الثالثة شهدت ثنائية سجلها كارلوس أكوستا وبارا بهدف عكسي في الدقيقة 53 و69.

مباراة شهدت رقما سلبيا لسانتوس إذ لم يسدد لاعبو الفريق أي كرة على مرمى الخصم وهو ما يحدث لأول مرة منذ 2013.

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أرجنتيوس جونيورز × ناسيونال

وأخيرا شهدت مباراة أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني وناسيونال الأوروجوياني مشاركة أندرياس داليساندرو بقميص الأخير.

وأصبح نجم ريفر بليت وإنترناسيونال السابق رابع لاعب يشارك في دور المجموعات لكوبا ليبرتادوريس بعدما تخطى سن الـ 40 منذ نسخة 2010.

وتفوق الفريق الأرجنتيني بهدفين دون مقابل في المجموعة السادسة.