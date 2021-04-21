بعد الهبوط.. جماهير شالكة تهاجم اللاعبين بالبيض

هاجمت جماهير شالكة لاعبي الفريق بالبيض بعد تأكد هبوطهم إلى الدرجة الثانية.

وهبط شالكة لأول مرة من الدوري الألماني بعد 33 عاما، إذ خسر الفريق مباراته رقم 21 في الدوري هذا الموسم مساء الثلاثاء.

وواجه لاعبو شالكة صباح اليوم ما يقرب من 600 مشجعا في ملعب الفريق.

وقال بيان الشرطة المحلية أن المشجعين بدأوا بالفعل في إشعال الألعاب النارية بالقرب من الأرض بعد المباراة.

وتابع البيان "كان هناك احتجاجات شديدة من الجماهير وتم إلقاء البيض على اللاعبين الذي تعرضوا للهجوم اللفظي أيضا".

كما أوضح شالكة في بيانه "بعض الأفراد المجهولين تجاوزوا الخطوط غير القابلة للنقاش".

وأضاف "كان هناك إحباطا وغضبا مفهومين من الهبوط، إلا أن النادي لن يقبل ذلك أبدا عندما تتعرض السلامة البدنية للاعبيه وموظفيه للخطر".

ولعب شالكة 30 مباراة في الدوري حتى الآن ولم يفوز إلا في مباراتين فقط.

ويتذيل شالكة الترتيب برصيد 13 نقطة وتأكد هبوطه بشكل رسمي حتى وإن فاز في مبارياته الأربعة المقبلة.