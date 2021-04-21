انتهت الكونفدرالية - نكانا (0) (1) بيراميدز.. إلى ربع النهائي

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 14:57

كتب : FilGoal

محمد فاروق - بيراميدز - نكانا - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نكانا الزامبي وبيراميدز في الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 78: جوووول.. بينية من الجهة اليمنى من رمضان صبحي إلى عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء الذي يسدد كرة أرضية قوية تسكن الشباك.

ق 74: بطاقة صفراء لرمضان للاعتراض على قرار الحكم.

ق 63: خروج أحمد فتحي ونزول دييجو رولان وخروج محمد فاروق ونزول إسلام عيسى.

ق 46: القائم الأيسر يعاند بيراميدز ويتصدى لتسديدة صاروخية من رمضان صبحي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: شيكيجوي يتوغل من الجهة اليمنى ويمر من أحمد أيمن منصور ويسدد في الشباك الخارجية لمرمى بيراميدز.

ق 36: أكيمبومبا يسدد الركلة الثابتة بكل قوة ويبعدها إكرامي ببراعة لركنية.

ق 35: بطاقة صفراء لأحمد فتحي عقب عرقلته للاعب نكانا خارج منطقة الجزاء.

ق 29: تمريرة من عبد الله السعيد لإريك تراوري لكن الحارس يخرج ويمنع الخطورة قبل البوركينابي.

ق 25: تسديدة قوية من لاعب نكانا يتصدى لها شريف إكرامي ويبعدها عن مرماه.

ق 10: كرة طولية من شريف إكرامي تمر من الجميع وتصل إلى محمد فاروق الذي يسدد برأسية من داخل منطقة جزاء الخصم لكنها تصطدم بالقائم الأيمن.

بداية اللقاء

بيراميدز نكانا في إفريقيا
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