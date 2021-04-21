تشكيل بيراميدز - تراوري ورمضان والسعيد يقودون الهجوم أمام نكانا

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 14:17

كتب : FilGoal

بيراميدز - غزل المحلة

يقود البوركينابي إريك تراوري هجوم بيراميدز أمام نكانا الزامبي في خامس جولات دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على ملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا بحثا عن العودة لسكة الانتصارات الإفريقية.

وكان بيراميدز قد خسر مواجهتي الذهاب والإياب أمام الرجاء المغربي.

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وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد أيمن منصور – أحمد فتحي – أحمد سامي – محمد مجدي

الوسط: عمر جابر – محمود حمادة – رمضان صبحي – عبد الله السعيد – محمد فاروق

الهجوم: إريك تراوري

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - عبد الله بكري - إبراهيم حسن - محمد الجباس - دييجو رولان.

وخرج من القائمة: عبد الرحمن أيمن - محمود صابر - جون أنتوي - طارق طه.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع نكانا صاحب المركز الثالث، بينما الرجاء ضمن التأهل متصدرا بـ 12 نقطة قبل جولتين من النهاية.

بيراميدز نكانا الكونفدرالية في إفريقيا
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