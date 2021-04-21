الانسحابات تتوالى.. إنتر خارج دوري السوبر الأوروبي

أعلن نادي إنتر ميلان صباح الأربعاء انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وانسحبت الأندية الإنجليزية الستة من البطولة يوم الثلاثاء ليصبح المشروع الوليد على حافة الهاوية، ولحق بهم أتليتكو مدريد صباح الأربعاء.

وأفاد إنتر في بيان "يؤكد نادي إنتر أن النادي لم يعد جزءًا من مشروع دوري السوبر الأوروبي".

وأضاف البيان "نحن ملتزمون دائمًا بتقديم أفضل تجربة كرة قدم لجماهيرنا، هذا جزء من حمضنا النووي منذ تأسيس النادي".

وأتم البيان "كما أن مشاركتنا مع جميع أصحاب المصلحة لتحسين صناعة كرة القدم لن تتغير أبدًا".

وكانت رابطة أندية الدوري السوبر الأوروبي قد أصدرت بيانا رسميا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء تعليقا على الأحداث الجارية بعد فشل فكرة البطولة.

وجاء البيان كالتالي:

إن أندية الدوري السوبر الأوروبي مقتنعين أن الوضع الحالي للكرة الأوروبية يحتاج إلى تغيير.

نحن نقدم مسابقة جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل بشكل جيد، هدفنا هو تطوير الرياضة وخلق مصادر قوية للهرم الكروي بأكمله وللتغلب على الصعوبات المادية الناتجة عن جائحة كورونا، هذا بالإضافة لخلق حالة من التضامن مع كل أصحاب المصالح في كرة القدم.

رغم إعلان الأندية الإنجليزية رحيلها عن البطولة بسبب الضغوط الملقاة عليها، نحن مقتنعون أن هدف البطولة يتماشى مع القوانين الأوروبية كما يتضح اليوم من خلال قرار محكمة لحماية دوري السوبر الأوروبي من إجراءات الطرف الثالث.

وبالنظر للظروف الحالية فنحن سنحاول إعادة تهيئة المشروع مع الوضع في الاعتبار تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع الحفاظ على مدفوعات التضامن لأصحاب المصالح.

وكانت الفكرة التي بدأت بوجود 12 ناديا انسحب منها ستة بالفعل هم الفرق الإنجليزية مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنام، ولحق بهم أتليتكو مدريد وإنتر.

وبذلك يتبقى في البطولة حتى الآن كل من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وميلان فقط.