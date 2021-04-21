كولومبيا تستضيف كوبا أمريكا بدون جماهير

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 12:02

كتب : FilGoal

كوبا أمريكا 2020

أعلن إرنستو لوسينا باريرو وزير الرياضة بدولة كولومبيا استضافة بلاده كوبا أمريكا هذا الصيف دون حضور جماهير.

وتقام بطولة كوبا أمريكا في الفترة من 13 يونيو إلى 10 يوليو المقبلين في دولتي كولومبيا والأرجنتين.

وقال باريرو في بيان رسمي: "كوبا أمريكا باتت أكثر أمانا من أي وقت مضى".

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وتابع "لكن لن يسمح للجماهير بحضور المباريات على رغم أن اتحاد كرة القدم يأمل في حضور 30% من سعة الملعب".

وكان ألبرتو فيرنانديز رئيس الأرجنتين قد شكك في وقت سابق أهمية إقامة البطولة خلال فترة إغلاق.

ويستضيف منتب الأرجنتين نظيره التشيلي في المباراة الافتتاحية يوم 13 يونيو.

بينما تستضيف كولومبيا المباراة النهائية يوم 10 من شهر يوليو.

وتقع كولومبيا في المجموعة التي تضم البرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو.

أما الأرجنتين ففي المجموعة التي تضم تشيلي وأوروجواي وباراجواي وبوليفيا.

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