رئيس يوفنتوس يعترف بفشل مشروع دوري السوبر الأوروبي

اعترف أندريا أنيللي رئيس يوفنتوس وأحد مؤسسي فكرة مشروع دوري السوبر الأوروبي بفشل المشروع.

وانسحبت الأندية الإنجليزية الستة من البطولة يوم الثلاثاء ليصبح المشروع الوليد على حافة الهاوية.

وقال أنيللي في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس إن مشروع دوري السوبر لن يستمر بعد انسحاب 6 أندية إنجليزية.

وأضاف أنيللي عن إمكانية إحياء المشروع: "لأكون صريحًا وصادقًا، لا، من الواضح أن الأمر لن يكون كذلك".

وكانت رابطة أندية الدوري السوبر الأوروبي قد أصدرت بيانا رسميا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء تعليقا على الأحداث الجارية بعد فشل فكرة البطولة.

وجاء البيان كالتالي:

إن أندية الدوري السوبر الأوروبي مقتنعين أن الوضع الحالي للكرة الأوروبية يحتاج إلى تغيير.

نحن نقدم مسابقة جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل بشكل جيد، هدفنا هو تطوير الرياضة وخلق مصادر قوية للهرم الكروي بأكمله وللتغلب على الصعوبات المادية الناتجة عن جائحة كورونا، هذا بالإضافة لخلق حالة من التضامن مع كل أصحاب المصالح في كرة القدم.

رغم إعلان الأندية الإنجليزية رحيلها عن البطولة بسبب الضغوط الملقاة عليها، نحن مقتنعون أن هدف البطولة يتماشى مع القوانين الأوروبية كما يتضح اليوم من خلال قرار محكمة لحماية دوري السوبر الأوروبي من إجراءات الطرف الثالث.

وبالنظر للظروف الحالية فنحن سنحاول إعادة تهيئة المشروع مع الوضع في الاعتبار تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع الحفاظ على مدفوعات التضامن لأصحاب المصالح.

وكانت الفكرة التي بدأت بوجود 12 ناديا انسحب منها ستة بالفعل هم الفرق الإنجليزية مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنام.

فيما ذكرت التقارير الصحفية أن ميلان وإنتر في طريقهما للانسحاب.

وبذلك يتبقى في البطولة حتى الآن كل من ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد ويوفنتوس فقط.