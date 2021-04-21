أولمبياد طوكيو - مصر في مجموعة الموت.. وترتيب المواجهات

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 10:42

كتب : محمد سمير

تتويج مصر الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

أسفرت قرعة أولمبياد طوكيو لكرة القدم عن وقوع مصر في مجموعة الموت.

وجاء المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وجاءت مجموعات المنافسات كالآتي:

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المجموعة الأولى: اليابان - جنوب إفريقيا - المكسيك - فرنسا

المجموعة الثانية: نيوزلاندا - كوريا الجنوبية - هندوراس - رومانيا

المجموعة الثالثة: مصر - إسبانيا - الأرجنتين - أستراليا

المجموعة الرابعة: البرازيل - ألمانيا - كوت ديفوار - السعودية

ترتيب مواجهات مصر

يفتتح منتخب مصر مواجهاته أمام إسبانيا صاحب ذهبية أولمبياد 92.

وتقام أولى مباريات مصر يوم الخميس 22 يوليو أمام الماتادور الإسباني.

أما ثاني مباريات الفراعنة فلا تقل صعوبة إذ يواجه الأرجنتين صاحب الميدالية الذهبية في دورتي 2004 و2008.

ويلعب الفراعنة أمام الأرجنتين يوم الأحد 25 يوليو على نفس الملعب.

ويختتم منتخب مصر مواجهاته أمام أستراليا يوم الأربعاء 28 يوليو.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

مصر × إسبانيا (22 يوليو) 9:30 صباحا

مصر × الأرجنتين (25 يوليو) 9:30 صباحا

أستراليا × مصر (28 يوليو) 1 ظهرا

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