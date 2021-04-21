مواعيد مباريات الأربعاء 21 أبريل 2021.. الأهلي وبيراميدز ويوم حافل في أوروبا وللمحترفين

يوم حافل وشاق في كرة القدم بعد ثلاثة أيام حافلة بسبب دوري السوبر الأوروبي.

ويشهد يوم الأربعاء مواجهات عديدة في الدوري المصري والكونفدرالية الإفريقية والدوريات الأوروبية الكبرى وكذلك على مستوى المحترفين.

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الكونفدرالية الإفريقية

يحل بيراميدز ضيفا على نكانا الزامبي في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية في تمام الثالثة عصرا وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 6.

وفي نفس التوقيت ولذات المجموعة وعلى بي إن سبورتس 3 يلتقي الرجاء المغربي مع نامونجو التنزاني.

الدوري المصري

في تمام التاسعة والنصف مساءً يلتقي الأهلي مع سموحة على ملعب الأهلي We السلام وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1 في مباراة مؤجلة من الجولة 11.

الدوري الإنجليزي

في السابعة مساءً على بي إن بريميوم 2 يلتقي توتنام على ملعبه مع ساوثامبتون في إطار لقاء مؤجل من الجولة 29.

بينما يلتقي أستون فيلا مع مانشستر سيتي في التاسعة والربع وتذاع عبر قناة بي إن بريميوم 1 لحساب الجولة 32.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على قادش في إطار الأسبوع 31 من المسابقة في تمام العاشرة مساءً وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يبدأ ميلان مباريات اليوم من الجولة 32 بمواجهة ساسولو على ملعب سان سيرو في السادسة والنصف مساءً وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 3.

في التاسعة إلا الربع يحل إنتر ضيفا على سبيزيا وتذاع على القناة ذاتها، وعلى قناة بي إن سبورتس 6 تذاع مباراة يوفنتوس وبارما في نفس التوقيت.

المحترفون

يلتقي جالاتا سراي مع طرابزون سبور في السادسة مساءً لحساب الأسبوع 36 من الدوري التركي ولا تذاع المباراة على أي قناة عربية.

ويلتقي أولمبياكوس مع أستيراس في الدوري اليوناني في تمام الرابعة والربع مساءً ولا تذاع المباراة على أي قناة عربية.

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