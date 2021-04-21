مواعيد مباريات الأربعاء 21 أبريل 2021.. الأهلي وبيراميدز ويوم حافل في أوروبا وللمحترفين

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 10:20

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي ضد الزمالك

يوم حافل وشاق في كرة القدم بعد ثلاثة أيام حافلة بسبب دوري السوبر الأوروبي.

ويشهد يوم الأربعاء مواجهات عديدة في الدوري المصري والكونفدرالية الإفريقية والدوريات الأوروبية الكبرى وكذلك على مستوى المحترفين.

لمعرفة موعد كل مباريات اليوم من هنا

أخبار متعلقة
انتهت - قرعة أولمبياد طوكيو لكرة القدم.. مصر في مجموعة الموت بيان من أندية الدور السوبر الأوروبي: النظام يحتاج إلى تغيير.. سنعمل على إعادة تشكيل المشروع "لم يكن يعلم".. رئيس يوفنتوس في حوار قبل الانسحابات: السوبر الأوروبي "تحالف بالدم" تقارير: ميلان وإنتر ينسحبان من دوري السوبر الأوروبي.. واقتراب تجميد البطولة

الكونفدرالية الإفريقية

يحل بيراميدز ضيفا على نكانا الزامبي في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية في تمام الثالثة عصرا وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 6.

وفي نفس التوقيت ولذات المجموعة وعلى بي إن سبورتس 3 يلتقي الرجاء المغربي مع نامونجو التنزاني.

الدوري المصري

في تمام التاسعة والنصف مساءً يلتقي الأهلي مع سموحة على ملعب الأهلي We السلام وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1 في مباراة مؤجلة من الجولة 11.

الدوري الإنجليزي

في السابعة مساءً على بي إن بريميوم 2 يلتقي توتنام على ملعبه مع ساوثامبتون في إطار لقاء مؤجل من الجولة 29.

بينما يلتقي أستون فيلا مع مانشستر سيتي في التاسعة والربع وتذاع عبر قناة بي إن بريميوم 1 لحساب الجولة 32.

الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على قادش في إطار الأسبوع 31 من المسابقة في تمام العاشرة مساءً وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يبدأ ميلان مباريات اليوم من الجولة 32 بمواجهة ساسولو على ملعب سان سيرو في السادسة والنصف مساءً وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 3.

في التاسعة إلا الربع يحل إنتر ضيفا على سبيزيا وتذاع على القناة ذاتها، وعلى قناة بي إن سبورتس 6 تذاع مباراة يوفنتوس وبارما في نفس التوقيت.

المحترفون

يلتقي جالاتا سراي مع طرابزون سبور في السادسة مساءً لحساب الأسبوع 36 من الدوري التركي ولا تذاع المباراة على أي قناة عربية.

ويلتقي أولمبياكوس مع أستيراس في الدوري اليوناني في تمام الرابعة والربع مساءً ولا تذاع المباراة على أي قناة عربية.

لمعرفة موعد كل مباريات اليوم من هنا

مواعيد المباريات
نرشح لكم
أخر الأخبار
20 اسما ينتظر مواجهة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 2 دقيقة | منتخب مصر
الانسحابات تتوالى.. إنتر خارج دوري السوبر الأوروبي 35 دقيقة | الدوري الإيطالي
كرة طائرة - الزمالك في مواجهة ممثل كينيا بربع نهائي بطولة إفريقيا 49 دقيقة | رياضات أخرى
أتليتكو مدريد ينسحب من دوري السوبر الأوروبي 50 دقيقة | الدوري الإسباني
كولومبيا تستضيف كوبا أمريكا بدون جماهير 56 دقيقة | أمريكا
جازيتا ديللو سبورت: تفكير في الاعتماد على نظام دوري أبطال أوروبا الجديد قبل 2024 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس يوفنتوس يعترف بفشل مشروع دوري السوبر الأوروبي ساعة | أوروبا
فرصة للفوز الأول.. تعرف على تاريخ مصر أمام منافسيها في أولمبياد طوكيو 2020 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك