قائمة الأهلي - دون ظهير أيمن.. عودة الشناوي لمواجهة سموحة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 23:56

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمد الشناوي مع الأهلي أمام سيمبا

عاد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي لقائمة فريقه لمواجهة سموحة في الدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ11 للدوري المصري، والتي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وغاب الشناوي عن مواجهة الزمالك السابقة التي فاز بها الأهلي بهدفين لهدف، بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

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وخرج أحمد رمضان "بيكهام" ظهير أيمن الأهلي من القائمة للإصابة.

ليدخل الأهلي المباراة دون أي ظهير أيمن.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: بدر بانون – رامي ربيعة – سعد سمير – أيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – أحمد نبيل "كوكا" – محمد مجدي "أفشة" – وليد سليمان - أكرم توفيق.

الهجوم: حسين الشحات – والتر بواليا – كهربا – مروان محسن – محمد شريف – صلاح محسن – طاهر محمد.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي سموحة في المركز التاسع بـ24 نقطة.

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