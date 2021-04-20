تحت نيران الجماهير.. تشيلسي يتعادل مع برايتون

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 23:23

كتب : FilGoal

تشيلسي وبرايتون

تعادل تشيلسي مع ضيفه برايتون سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وتأخر انطلاق المباراة 15 دقيقة بسبب منع جمهور تشيلسي حافلة الفريق من الوصول للملعب بسبب اعتراضهم على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

وسمح الجمهور للحافلة بالمرور عقب تدخل حارس الفريق التاريخي بيتر تشك وحديثه مع الجماهير بالإضافة لانتشار أنباء تفكير الإدارة في الانسحاب من البطولة.

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بتلك النتيجة وصل رصيد تشيلسي إلى 55 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بفارق الأهداف عن ملاحقه وست هام.

ويبتعد تشيلسي عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق نقطة وللأخير لقاء أقل.

فيما وصل رصيد برايتون إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز الـ16.

وشهدت المباراة طرد لبن وايت مدافع برايتون في الوقت الحمتسب بدل من الضائع عقب حصوله على إنذارين.

ملخص اللقاء

لم يشهد الشوط الأول فرصا خطيرة في ظل تكتل دفاعي كبير من برايتون واستحواذ سلبي على الكرة من قبل تشيلسي.

وفي الشوط الثاني شهد تشيلسي نشاطا في هجومه وانطلق حكيم زياش من الناحية اليمنى وأرسل عرضية قابلها بوليسيتش بتسديدة شتتها دفاع برايتون سريعا.

وأرسل ماركوس ألونسو عرضية أبعدها دفاع برايتون قبلأن تصل لمهاجمي أصحاب الأرض.

وأطلق يفيس بيسوما تسديدة قوية من ركلة حرة ارتطمت بالحائط البشري وذهبت لركلة ركنية.

وكاد آدم لالانا يسجل هدفا قاتلا لبرايتون من هجمة مرتدة سريعة لكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب.

وكاد داني ويلبيك يسجل هدفا لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيسر لمرمى تشيلسي.

وحول أوليفييه جيرو عرضية من كالوم هودسون أودوي ولكن رأسيته ذهبت إلى خارج الملعب.

وتعرض بين وايت للطرد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعد حصوله على إنذارين.

ولم يحدث جديد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تشيلسي برايتون
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