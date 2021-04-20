إد وودوارد يستقيل من مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد تقدم إد وودوارد المدير التنفيذي للنادي باستقالته من منصبه رسميا اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن وودوارد سيظل في منصبه حتى نهاية العام الجاري.

وانضم وودوارد إلى يونايتد في عام 2005 وأصبح المدير التنفيذي للنادي منذ عام 2012.

وقال وودوارد في تصريحاته عبر موقع يونايتد الرسمي: "أنا فخور جدا لخدمة يونايتد وكان من دواعي سروري أن أعمل لأكبر أندية العالم خلال 16 عاما".

وواصل "إن النادي في موقف مثالي لما هو قادم مستقبلا، وقرار الحيل لم يكن سهلا".

وأكمل "استثمرنا أكثر من مليار جنيه إسترليني لدعم الفريق خلال فترة عملي وأنا سعيد بالتقدم الذي حققناه تحت القيادة الذكية لأولي جونار سولشاير".

وأضاف "أثق في عودة النادي لمنصات التتويج بعد التغييرات التي قمنا بها داخل الملعب وخارجه فالنادي يستحق ذلك".

وشدد وودوارد "أردت وبشدة أن نتوج ببطولة الدوري الإنجليزي خلال فترة عملي ولكنني متأكد من أن أسس تحقيق ذلك متواجدة وأننا سنفوز باللقب مرة أخرى".

وأردف "التأثير المالي على أندية كرة القدم خلال جائحة كورونا كان كبيرا لكن يونايتد كان أحد أقوى الأندية ومرونة في مواجهة الضغوط المالية غير العادية".

وأتم "أشكر جماهيرنا على دعمهم المستمر خلال الفترات الجميلة والصعبة وأعرف أن النادي مر بفترة مليئة بالتحديات ولكننا لم نشك أبدا في دعمكم للفريق".

فيما قال جويل جلايزر أحد ملاك النادي: "لقد خدم إد وودوارد النادي بامتياز كبير وبالنيابة عن الجميع في يونايتد أود أن أشكره".

وأتم "مساهمته معنا كانت كبيرة وسيكون دائما موضع ترحيب في أولد تراوفرد كجزء من عائلة مانشستر يونايتد".