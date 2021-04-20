ذا أثليتك: توابع دوري السوبر الأوروبي.. استقالة إد وودوارد من مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 21:17

كتب : رامي جمال

وودوارد

تقدم إد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد باستقالته من منصبه.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير عاجل لها اليوم الثلاثاء أن القرار جاء في أعقاب الهجوم الجماهيري الكبير على النادي بسبب مشاركته في دوري السوبر الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يغادر وودوارد منصبه في نهاية العام الجاري رغم تقدمه بالاستقالة.

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وكان السير أليكس فيرجسون انتقد قرار مشاركة النادي في دوري السوبر الأوروبي كما عبر لاعبو الفريق برونو فيرنانديز ولوك شو وماركوس راشفورد عن انزعاجهم من فكرة البطولة.

وانتقد جاري نيفيل قائد يونايتد السابق قرار النادي عبر شبكة "سكاي سبورتس".

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية أن وودوارد كان يخطط بالفعل الاستقالة من منصبه في نهاية العام الجاري لكن الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها بسبب دوري السوبر الأوروبي عجلت بقراره.

وأشار التقرير إلى أن النادي أبلغ اللاعبين برحيل وودوارد قبل انتشار الخبر عبر وسائل الإعلام.

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مانشستر يونايتد دوري السوبر الأوروبي
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