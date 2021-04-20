مباشر – بي إن سبورتس: تجميد مشروع دوري السوبر الأوروبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة ليوم ناري، قد يغير الكثير من شكل كرة القدم في أوروبا.

مانشستر سيتي، وتشيلسي، على وشك الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي الوليد، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

ويرصد FilGoal.com كل التغيرات من خلال هذه التغطية المباشرة، مع التغطية الخبرية الاعتيادية.

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00:29 - القنبلة المنتظرة... بي إن: تجميد مشروع دوري السوبر الأوروبي

🚨 عاجل | مراسل beIN SPORTS : تجميد مشروع دوري السوبر الأوروبي — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 20, 2021

00:12 - موندو ديبورتيفو الإسبانية: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عرض كمية ضخمة من الأموال على الأندية الإنجليزية لترك دوري السوبر الأوروبي ولم يقدم العرض ذاته للأندية الإسبانية التي يراها العدو الرئيسي للاتحاد

23:58 - عاجل: انسحاب إنجليزي جماعي. ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنام يعلنون الانسحاب.

23:54 - مانشستر إيفننج نيوز: انسحاب مانشستر يونايتد من دوري السوبر الأوروبي.

23:51 - ذا أثليتيك: أرسنال ينسحب من دوري السوبر الأوروبي

NEWS | Arsenal are the latest English team to withdraw from the European Super League. More from @gunnerbloghttps://t.co/F79633IWTK — The Athletic UK (@TheAthleticUK) April 20, 2021

23:50 - مراسل بي بي سي سيمون ستون: الـ 4 أندية الإنجليزية ستنسحب من دوري السوبر الأوروبي هذا المساء

Understand the remaining four English clubs will formally withdraw from Super League this evening. — Simon Stone (@sistoney67) April 20, 2021

23:40 - كادينا سير تعلن إلغاء حوارها مع فلورنتينو بيريز الذي كان مقررا اليوم، بسبب وجود رئيس ريال مدريد في اجتماع طارئ مع أندية دوري السوبر الأوروبي. بحسب الإذاعة، الاجتماع سيكون "طويلا".

💥⚽️ EN DIRECTO | @manucarreno ‼️ "Florentino Pérez no está aquí con nosotros como estaba previsto. Está reunido ahora mismo en su despacho con los miembros de la Superliga Europa"https://t.co/BSZoXKxxDA — El Larguero (@ellarguero) April 20, 2021

23:05 - ليفربول إيكو: الموقف الحالي لملاك النادي تجاه دوري السوبر الأوروبي لم يتغير رغم ما قام لاعبو الفريق بنشره عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

23:00 - الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يرحب بانسحاب مانشستر سيتي من دوري السوبر الأوروبي.

22:42 - إذاعة كادينا كوبي الإسباني: نهاية اجتماع أندية دوري السوبر الأوروبي، برشلونة وأتليتكو مدريد سيستمران فيما انسحب مانشستر سيتي وتشيلسي مازال يفكر في مصيره

22:27-الانسحاب الرسمي الأول: مانشستر سيتي ينسحب رسميا من دوري السوبر الأوروبي

22:25 - سيسك فابريجاس: شكرا لجمهور كرة القدم، الرياضة الجميلة لا شيء دونكم.

Well done football fans. This beautiful sport is nothing without you 👏🏻❤️ — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) April 20, 2021

22:20: مانشستر يونايتد يعلن رحيل إيد وودوارد نائب المدير التنفيذي للنادي رسميا، بانتهاء العام الحالي.

Club statement. — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2021

22:05 - جوردان هندرسون قائد ليفربول: "لا نحب ما يحدث، ولا نريد حدوثه. هذا موقفنا الجماعي. انتمائنا لهذا النادي وجماهيره غير مشروط ولا جدال فيه. لن تسير وحدك أبدا".

بيان هندرسون، شاركه كل من ترينت أليكساندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، عبر تويتر.

22:00 - أرسين فينجر عبر بي إن سبورتس: عدم استمرار دوري السوبر الأوروبي ليس مفاجأة، لأنه تجاهل المبادئ الخاصة بالاستحقاق الرياضي. لو تجاهلت قتل الدوريات المحلية، الجمهور لن يقبل بذلك.

Wenger on beIN Sports “ I’m not surprised it didn’t last long. I never believed from the start it would happen. It ignored the basic principles of sporting merit. If you ignore that you kill the domestic leagues, so fans would never accept that. Rightly so.” — Andy Kerr (@AndyKerrtv) April 20, 2021

22:00 - ليفربول إيكو: موقف ليفربول من الاستمرار أو البقاء، غير واضح حتى الآن.

21:30 - فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، عبر ليكيب: "لست قلقا من رحيل أي ناد عن دوري السوبر الأوروبي"

21:20 - صحفي سكاي، فابريزيو رومانو، ينفي استقالة أندريا انييلي من يوفنتوس. يؤكد أنه مازال رئيسا للنادي الإيطالي ونائبا لدوري السوبر الأوروبي.

There’s still nothing confirmed by Juventus side about president Andrea Agnelli resigning rumours, at the moment. He’s also the vicechairman of the #SuperLeague. 🚨🇮🇹 #Juventus — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2021

21:15 - لا جازيتا ديللو سبورت: اجتماع طارئ لأندية الدوري السوبر الأوروبي مساء اليوم.

21:10 - مات لوتون، صحفي تايمز، يقول إن أتليتكو مدريد وبرشلونة في طريق الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي.

Being told majority of clubs now pulling out. Atlético and Barca also backing out. City, as reported. Americans clinging on according to one source but for how long? — Matt Lawton (@Lawton_Times) April 20, 2021

21:00 - مارك أوجدين صحفي شبكة ESPN: إيد وودوارد يستقيل من منصبه نائب المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد. كان يخطط للاستقالة في هذا الصيف، لكن ما حدث من أزمات بسبب دوري السوبر الأوروبي عجلت بالأمر.

Confirmed. Ed Woodward has stepped down as Man Utd exec vice chairman. Was planning to quit in summer, but tghe ESL fiasco has brought it to a head now — Mark Ogden (@MarkOgden_) April 20, 2021

20:50 - بحسب بي إن سبورت، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة أعلن أن النادي لن يشارك في دوري السوبر الأوروبي دون موافقة أعضائه.

🚨 Laporta le confirme, le Barça ne participera pas à la #SuperLeague sans l'accord des socios !!!https://t.co/H4vko1XyDL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 20, 2021

20:40 - ديفيد أورنستين صحفي ذا أثلتيك: لا جديد من ناحية مانشستر يونايتد، رغم التقارير التي أشارت إلى أنهم ينوون الانسحاب كذلك.

No developments yet from Manchester United on staying in or leaving the proposed European Super League @TheAthleticUK #MUFC #ESL #europeansuperleague — David Ornstein (@David_Ornstein) April 20, 2021

20:30 - BBC: مانشستر سيتي انسحب بالفعل من دوري السوبر الأوروبي

20:00 -تشيلسي يفكر في الانسحاب من المسابقة، بحسب BBC.

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ماذا حدث؟

في خطوة مُنتظرة ولكنها صادمة أيضا، أصدرت رابطة أندية دوري السوبر الأوروبي بيانا مشتركا، أعلنت فيه إطلاق المسابقة الأوروبية الجديدة في أقرب وقت ممكن.

وشرح البيان نظام البطولة وكشف عن هوية المؤسسين الـ12، وهي الأندية التي سيحق لها التنافس بشكل مستمر ودائم في البطولة.

وجاء البيان كالآتي:

12 من أهم أندية كرة القدم في أوروبا يعلنون اليوم عن توصلهم لاتفاق لتدشين بطولة جديدة: دوري السوبر، وتنظمها الأندية المؤسسة.

ميلان، أرسنال، أتليتكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد توتنام هوتسبير، يتحدون بصفتهم أندية مؤسسة للبطولة. سيتم توجيه الدعوة لـ3 أندية إضافية لتنضم إلى المسابقة قبل انطلاق الموسم الافتتاحي الذي سيبدأ في أقرب وقتٍ ممكن.

بنظرة نحو المستقبل، تأمل الأندية المؤسسة أن تحظى بمحادثات مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لبحث أفضل الحلول بشأن دوري السوبر ولمجتمع كرة القدم العالمي.

إطلاق هذا الدوري الجديد تم بعد أن تسبب الوباء العالمي في الإخلال بالوضع الاقتصادي لكرة القدم الأوروبي. فعلى مدار أعوام، استهدفت الأندية المؤسسة زيادة جودة وحدة المنافسات الأوروبية الموجودة، وبالتحديد تأسيس بطولة يمكن أن يتنافس فيها أفضل الأندية واللاعبين فيما بينهم بشكل أكثر دورية.

والوباء نبّهنا إلى الحاجة إلى رؤية استراتيجية وتركيز اقتصادي لزيادة الدخل ومساعدة هرم كرة القدم ككل. وفي الأشهر الماضية حدث حوار مكثف حول الشكل المستقبلي للمسابقات الأوروبية، والأندية المؤسسة تؤمن أن الحلول المقترحة بواسطة المنظمين لا تحل المشاكل الأساسية، وهي الحاجة إلى تنظيم مباريات أعلى في المستوى، وكذلك زيادة المداخيل الاقتصادية لعالم كرة القدم.

نظام البطولة:

سيشارك 20 ناديا، 15 ناديا مؤسسا بالإضافة إلى 5 فرق أخرى تتأهل سنويا بناءً على ما حققه في الموسم السابق.

كل المباريات ستُلعَب منتصف الأسبوع، وكل الأندية ستواصل التنافس في دورياتها المحلية، ليتم المحافظة بذلك على الجدول التقليدي للمباريات.

الموسم يبدأ في أغسطس مع تقسيم الفرق إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم 10 فرق، ويخوضون مباريات ذهاب وعودة. وأول 3 فرق في ترتيب كل مجموعة سيتأهلون تلقائيا إلى ربع النهائي.

أما الفرق التي تنهي رابعة وخامسة في مجموعتها، فستخوض ملحقا من ذهاب وإياب.

بداية من ربع النهائي ستُلعَب البطولة بخروج المغلوب حتى النهائي الذي سيُلعَب من مباراة واحدة بنهاية شهر مايو في ملعب محايد.

في أقرب وقت ممكن، وبعد انطلاق منافسات الرجال، سيتم إطلاق منافسة نسائية أيضا، حتى يتواصل تطوير وتقدم كرة القدم النسائية.

هذه المسابقة الجديدة ستضمن نموا اقتصاديا كبيرا بشكل ملحوظ، وهذا سيساعد كرة القدم الأوروبية على المدى البعيد، وسيزيد التضامن بين الأندية مع تزايد مداخيل دوري السوبر الأوروبي.

المداخيل ستكون أعلى من الحالية التي يدخلها نظام المنافسات الأوروبي المعمول به، ومن المتوقع أن تتجاوز 10 مليارات يورو في فترة التزام الأندية.

على جانب آخر، ستقام البطولة الجديدة على معايير مادية مستدامة، وستتبنى كل الأندية المؤسسة إطارا للإنفاق. ومقابل التزامهم، ستتلقى الأندية بشكل جماعي دفعة بمبلغ 3 ملايين و500 ألف يورو مكرسة خصيصا للاستثمار في البنية التحتية وتعويض خسائر جائحة كورونا.

وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والرئيس الأول لرابطة دوري السوبر: "سنساعد كرة القدم على كافة المستويات وحتى تأخذ مكانها الذي تستحقه في العالم. كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة التي يتابعها أكثر من 4 مليارات مشجع، ومسؤوليتنا كأندية كبيرة أن نلبي رغباتهم".

وصرّح أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس ونائب رئيس رابطة دوري السوبر: "الأندية الـ12 المؤسسة تمثل مليارات المشجعين حول العالم وتملك بينها 99 لقبا أوروبيا، لقد اتحدنا في لحظة فارقة، وسمحنا بتطور المسابقات الأوروبية، لنجعل لعبتنا أكثر استقرارا على المدى البعيد، ولنهدي جماهيرنا ولاعبينا الهواة عددا كبيرا من المباريات القوية التي تشبع شغفهم للعبة".

وصرح جويل جليزر رئيس نادي مانشستر يونايتد ونائب رئيس رابطة دوري السوبر: "لقد جمعنا أعظم أندية العالم ولاعبيها ليتواجهون طوال الموسم. دوري السوبر سيكون فصلا جديدا للكرة الأوروبية وسيضمن منافسة ذات مستوى عالٍ وزيادة في الدخل المادي لهرم كرة القدم".

وكان بيانا مشتركابين الاتحاد الأوروبي والإنجليزي والإسباني والإيطالي، وروابط الدوريات في نفس تلك البلدان، قد عارض بشدة إطلاق مسابقة دوري السوبر.

وقال بيان يويفا: "علمنا أن بعض الأندية الإنجليزية والإيطالية والإسبانية يخططون لإعلان دوري مغلق، تحت اسم دوري السوبر الأوروبي".

وأردف "نشدد أن الأطراف المصدرة لهذا البيان، ومعهم فيفا، متحدون لإيقاف هذا المشروع المثير للسخرية، لأنه مبني على مصالح ضيقة لفئة قليلة من الأندية، في وقت يطمح فيه المجتمع ويحتاج أكثر للتضامن".

وشدد "نعتبر أن كل الطرق (لإيقاف المشروع) متاحة، سواء كانت رياضية أو قانونية. كرة القدم مبنية على المنافسة المفتوحة والاستحقاق الرياضي".

وأكد "الفرق التي ستشارك في هذا الدوري، لن تشارك في أي بطولة محلية أو أوروبية أو عالمية أخرى، وسيُمنع لاعبوها من المشاركة مع منتخباتهم الوطنية".

وأتم "نشكر كل الفرق خاصة الألمانية والفرنسية التي رفضت المشاركة في هذا الدوري، وندعو كل محبي كرة القدم لرفض هذا المشروع".

وكذلك أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانا منفصلا قالت فيه "تدين رابطة الدوري الإنجليزي أي فكرة تهاجم فكرة المنافسة المفتوحة والاستحقاق الرياضي والتي تعد في قلب المنافسات الكروية المحلية والأوروبية".

وأكدت "جمهور أي فريق في إنجلترا وحول أوروبا، الآن يستطيعون الحلم بأن فريقهم يمكنه الصعود ومنافسة الأفضل، نؤمن بأن فكرة دوري السوبر الأوروبي قد يقتل هذا الحلم".

وشددت "فكرة دوري السوبر الأوروبي سيكون له أضرار كبيرة على الدوري الإنجليزي وأعضائه حاليا ومستقبلا، وسنعمل مع كل أصحاب المصلحة للدفاع عن مصالح الكرة الإنجليزية".

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