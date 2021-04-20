كادينا كوبي: برشلونة وأتليتكو مدريد مستمران في دوري السوبر الأوروبي

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 22:53

كتب : FilGoal

دوري السوبر الأوروبي

انتهى اجتماع الأندية الـ12 المؤسسين لدوري السوبر الأوروبي والذي أقيم بشكل عاجل مساء اليوم الثلاثاء.

وحسبما ذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية في تقرير لها فإن برشلونة وأتليتكو مدريد قررا الاستمرار في البطولة.

فيما قرر مانشستر سيتي الانسحاب منها وهو أعلن بذلك بشكل رسمي عبر موقعه. (طالع التفاصيل)

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فيما لم يحسم تشيلسي موقفه وعبر عن بعض الشكوك لديه حول فكرة البطولة.

ولم يتم ذكر موقف باقي الأندية من البطولة سواء بالاستمرار أم بالرحيل.

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والأندية الـ12 المؤسسين للبطولة هم ميلان وأرسنال وأتليتكو مدريد وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ميلان ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنام هوتسبير.

يذكر أن كل لاعبي ليفربول نشروا بيانا عبر حساباتهم الرسمية أعلنوا خلاله عن رفضهم لفكرة دوري السوبر الأوروبي.

كما تسبب جمهور تشيلسي في تأخر انطلاق مباراة الفريق ضد برايتون مساء اليوم بالتظاهر ومنع الحافلة من الوصول لملعب ستامفورد بريدج لرفضهم المشاركة في البطولة المستحدثة.

دوري السوبر الأوروبي برشلونة أتليتكو مدريد تشيلسي
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