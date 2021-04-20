خانة اليك – شهاب الدين أحمد يرد على إينو ويكشف سر مقلب "جيل" حسام عاشور

هناك الكثير من الحكايات غير المعروفة وكواليس تحدث في معسكرات المباريات لم تقل من قبل والآن حان الدور لنكشف عنها.

"خانة اليك" سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com خلال شهر رمضان.

تنص الفكرة أنه على كل لاعب أن يكشف لنا سرا ويوجه سؤالا لزميله ويجب عليه الإجابة عليه ليحكي لنا القصة كاملة.

في الحلقة السابقة كشف معتز إينو لاعب الأهلي السابق سر إغراء محمد أبو تريكة "بسندوتش كبدة".

ووجه إينو سؤالا إلى شهاب الدين أحمد طالبه فيه بالكشف عن سر مقلب الذي حدث في مثبت شعر "جيل" حسام عاشور.

وأجاب شهاب الدين أحمد لاعب الأهلي السابق ضاحكا لـFilGoal.com "هذا كان أحد أقوى المقالب التي قمنا بها في أحد معسكرات الأهلي".

وأوضح "عاشور هو من بدأ فقام بوضع مواد لاصقة في حذاء إينو والأخير ارتداه ولم يكن قادرا على خلعه لفترة".

وأردف شهاب "بعدها قرر إينو رد الصاع صاعين لعاشور".

وأكمل "كنا في الغرفة سويا مع السيد حمدي وإينو وأحمد عادل عبد المنعم ومثبت الشعر الخاص بعاشور كان أمامنا".

وتابع "إينو فتح العلبة ووضع فيها كل شيء مخالف من منظفات وأي شيء يمكن تخيله".

واضاف ضاحكا "عاشور وضع من مثبت الشعر ولم يشعر بشيء وفي اليوم التالي في المران سألناه ألا تشعر بشيء غريب؟".

وأردف "عاشور أجابنا أنه يشعر أن رأسه تتأكل وأن مثبت الشعر رائحته ليست جيدة".

وأتم شهاب حديثه "بعدها أبلغناه بالمقلب وركض مسرعا تجاه غرفة الملابس وقرر التخلص من مثبت الشعر".

في الحلقة المقبلة يحكي رضا سيكا مدافع الزمالك السابق قصة الاشتباك بين عبد الحليم علي والتوأم حسام وإبراهيم حسن في لقاء القمة الذي هُزم فيه الزمالك بستة أهداف لهدف ضد الأهلي.

انتظروا القصة في الحلقة المقبلة.