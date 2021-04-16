خانة اليك – إينو يحكي لـ في الجول عن "إغراء أبو تريكة بسندوتش كبدة"

هناك الكثير من الحكايات غير المعروفة وكواليس تحدث في معسكرات المباريات لم تقل من قبل والآن حان الدور لنكشف عنها.

"خانة اليك" سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com خلال شهر رمضان.

تنص الفكرة أنه على كل لاعب أن يكشف لنا سرا ويوجه سؤالا لزميله ويجب عليه الإجابة عليه ليحكي لنا القصة كاملة.

البداية كانت استثنائية فكان السؤال موجه من FilGoal.com إلى معتز إينو لاعب الأهلي السابق ومنه بدأ التحدي.

ما هي قصة ساندوتش الكبدة مع أبو تريكة؟

اجاب إينو ضاحكا في حديثه لـFilGoal.com "كنا في معسكر لإحدى المباريات مع الأهلي في القاهرة وكنا نعتاد على إحضار بعض الوجبات السريعة بدون أن يشعر بنا أحد".

وواصل "في ذلك اليوم اتفقنا على جلب كبدة وأن نجتمع في غرفتي، وبالفعل تواجد معي أحمد عادل عبد المنعم ومحمد سمير وحسام عاشور".

وأكمل "في ذلك الوقت كان يتواجد في الجهاز الفني مانويل جوزيه وحسام البدري".

وأردف إينو "أبو تريكة كان يمر أمام غرفتي بالصدفة للذهاب إلى غرفته فاشتم رائحة الكبدة ففتح الباب ووجدنا نأكل وعلامات الاندهاش ظهرت بالكامل على وجهه".

وتابع إينو ضاحكا "بادرته سريعا بالحديث قبل أن يهاجمنا قلت له هل ستأكل أم ستعطينا نصائح فقط؟ خذ رغيفا واذهب إلى غرفتك لتنام".

وأكمل لاعب الأهلي السابق حديثه "نظر أبو تريكة للطعام لثواني ووافق على العرض وحصل على رغيف وذهب لغرفته".

وفي النهاية طلبنا منه أن يوجه سؤالا إلى شخص آخر وقال إينو: "سؤالي إلى شهاب الدين أحمد، ما هي قصة المقلب الذي حدث في رأس حسام عاشور؟".

انتظروا القصة في الحلقة المقبلة.