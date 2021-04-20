تقرير إيطالي: توتنام خاطب ساري.. ودايلي ميل: النادي يريد ناجلزمان

قال موقع Football Italia إن توتنام خاطب المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري ليخلف جوزيه مورينيو في قيادة الفريق اللندني.

ومنذ رحل ساري (62 عاما) عن يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي لم يدرب أي فريق.

في المقابل، كتبت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن توتنام يرى جوليان ناجلزمان خير بديل لمورينيو.

وأشارت إلى أن المدرب الألماني لا يمانع قيادة توتنام، لكن انتدابه سيكلف الأخير 10 ملايين جنيه إسترليني بسبب عقده الحالي مع نادي لايبزيج الألماني.

وأقال توتنام المدرب مورينيو يوم الإثنين، قبل مواجهة ساوثامبتون يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، واللقاء المرتقب ضد مانشستر سيتي يوم الأحد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقاد مورينيو (58 عاما) فريق توتنام في 86 مباراة فاز في 45 منها وخسر 24.

ويحتل الفريق المركز السابع في ترتيب الدوري حاليا مما يهدد مشاركته في بطولة قارية الموسم المقبل.