بيرلو: رئيس يوفنتوس طمأننا بشأن دوري السوبر.. ورونالدو جاهز لـ بارما

أوضح أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أن أندريا أنيللي رئيس النادي شرح للاعبين مشروع دوري السوبر الأوروبي صباح الأربعاء، وأعطاهم ثقة كبيرة.

وكان 12 من أهم أندية كرة القدم في أوروبا قد أعلنوا عن توصلهم لاتفاق لتدشين بطولة جديدة: دوري السوبر، وتنظمها الأندية المؤسسة وهي: ميلان، أرسنال، أتليتكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد وتوتنام.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هذا الصباح تحدث أنيللي معنا عن الأمر، نحن هادئون للغاية لأنه لدينا أنيللي وهو في طليعة هذا المشروع الجديد".

وأردف "نرى رئيس يوفنتوس كل يوم تقريبا، إنه قريب من الفريق بشكل كبير، لقد شرح لنا هذا المشروع وأعطانا ثقة كبيرة، أهم شيء قاله لنا هو ضرورة مواصلة عملنا".

وأضاف "على مر السنين كانت هناك العديد من التغييرات، لست أفضل من يشرح هذا، أنيلي في خط المواجهة وسوف يشرح الأمور".

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وأكمل "لست مضطرا للحديث عن دوري السوبر الأوروبي، نحن واثقون لأنه لدينا رئيس متطور ويمكنه شرح هذه الأمور".

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ومن الناحية الفنية، أوضح بيرلو "الفريق بخير، مباراة الأربعاء أمام بارما هامة خاصة بعد الهزيمة أمام أتالانتا، بارما لا يمر بمرحلة جيدة لكنهم في النهاية فريق جيد".

وتابع المدرب الإيطالي "كريستيانو رونالدو متاح لمباراة بارما، وكذلك الحال جيانلويجي بوفون".

رونالدو غاب عن لقاء أتالانتا بسبب إصابة عضلية.

وأتم "أفكر فقط في إنهاء الموسم بشكل جيد، هدفي أن يكون يوفنتوس في المراكز الأربعة الأولى بالدوري، بالإضافة إلى الفوز بكأس إيطاليا".

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ميلان الوصيف، فيما يغرد إنتر في الصدارة برصيد 75 نقطة.

سيلعب يوفنتوس ضد أتالانتا مباراة نهائي كأس إيطاليا يوم 19 مايو المقبل.

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