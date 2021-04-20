بيرلو: رئيس يوفنتوس طمأننا بشأن دوري السوبر.. ورونالدو جاهز لـ بارما

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 16:44

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - أندريا بيرلو

أوضح أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أن أندريا أنيللي رئيس النادي شرح للاعبين مشروع دوري السوبر الأوروبي صباح الأربعاء، وأعطاهم ثقة كبيرة.

وكان 12 من أهم أندية كرة القدم في أوروبا قد أعلنوا عن توصلهم لاتفاق لتدشين بطولة جديدة: دوري السوبر، وتنظمها الأندية المؤسسة وهي: ميلان، أرسنال، أتليتكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد وتوتنام.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "هذا الصباح تحدث أنيللي معنا عن الأمر، نحن هادئون للغاية لأنه لدينا أنيللي وهو في طليعة هذا المشروع الجديد".

أخبار متعلقة
دايلي ميل: هندرسون يدعو قادة أندية الدوري لاجتماع لمناقشة دوري السوبر رابطة الدوري الإنجليزي: سنعرقل دوري السوبر الأوروبي.. 14 ناديا رفضوه أنيللي لأندية الدوري الإيطالي: الفوز سيكون مضمونا؟ نفعل ذلك منذ 80 عاما كشاف المواهب - The Scout يكشف عن موهبة مصرية في ألمانيا وموقفها من تمثيل الفراعنة جوارديولا: دوري السوبر الأوروبي جنين لم يتنفس بعد

وأردف "نرى رئيس يوفنتوس كل يوم تقريبا، إنه قريب من الفريق بشكل كبير، لقد شرح لنا هذا المشروع وأعطانا ثقة كبيرة، أهم شيء قاله لنا هو ضرورة مواصلة عملنا".

وأضاف "على مر السنين كانت هناك العديد من التغييرات، لست أفضل من يشرح هذا، أنيلي في خط المواجهة وسوف يشرح الأمور".

وأكمل "لست مضطرا للحديث عن دوري السوبر الأوروبي، نحن واثقون لأنه لدينا رئيس متطور ويمكنه شرح هذه الأمور".

أنيللي لأندية الدوري الإيطالي: الفوز سيكون مضمونا؟ نفعل ذلك منذ 80 عاما

ومن الناحية الفنية، أوضح بيرلو "الفريق بخير، مباراة الأربعاء أمام بارما هامة خاصة بعد الهزيمة أمام أتالانتا، بارما لا يمر بمرحلة جيدة لكنهم في النهاية فريق جيد".

وتابع المدرب الإيطالي "كريستيانو رونالدو متاح لمباراة بارما، وكذلك الحال جيانلويجي بوفون".

رونالدو غاب عن لقاء أتالانتا بسبب إصابة عضلية.

وأتم "أفكر فقط في إنهاء الموسم بشكل جيد، هدفي أن يكون يوفنتوس في المراكز الأربعة الأولى بالدوري، بالإضافة إلى الفوز بكأس إيطاليا".

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ميلان الوصيف، فيما يغرد إنتر في الصدارة برصيد 75 نقطة.

سيلعب يوفنتوس ضد أتالانتا مباراة نهائي كأس إيطاليا يوم 19 مايو المقبل.

يوفنتوس أندريا بيرلو أندريا أنيللي دوري السوبر الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيان من أندية الدور السوبر الأوروبي: النظام يحتاج إلى تغيير.. سنعمل على إعادة تشكيل المشروع 7 ساعة | أوروبا
"لم يكن يعلم".. رئيس يوفنتوس في حوار قبل الانسحابات: السوبر الأوروبي "تحالف بالدم" 7 ساعة | أوروبا
تقارير: ميلان وإنتر ينسحبان من دوري السوبر الأوروبي.. واقتراب تجميد البطولة 8 ساعة | الدوري الإيطالي
تايمز: عقوبة متوقعة على ملاك الأندية الإنجليزية وصدمة 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
بسبب ركلة الجزاء المهدرة أمام الأهلي.. جلسة بين كارتيرون ومحمود علاء 8 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بدوري مرتبط المحترفين 8 ساعة | رياضات أخرى
بي إن: تجميد دوري السوبر الأوروبي واستقالة أنييلي.. وكادينا سير تنفي 8 ساعة | أوروبا
كرة سلة – الاتحاد إلى نصف نهائي دوري السوبر.. فوز الأهلي وهزيمة الزمالك 9 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك