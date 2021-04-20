أنيللي لأندية الدوري الإيطالي: الفوز سيكون مضمونا؟ نفعل ذلك منذ 80 عاما

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 12:44

كتب : FilGoal

أندريا أنييلي

أعرب أندريا أنيللي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي أنه لم يتغير أي شيء في الـ 80 عاما الأخيرة على مستوى الانتصارات.

وعُقد اجتماعا أمس بين أندية الدوري الإيطالي عقب إعلان يوفنتوس وميلان وإنتر المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أحداث شد وجذب بين الأطراف في ظل تخوف الأندية الأخرى.

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وأوضحت الصحيفة أن أحد رؤساء الأندية أشار "ضمان 350 مليون يورو سنويا، سيجعل الفوز بلقب الدوري الإيطالي محصورا بين يوفنتوس وميلان وإنتر".

فرد أنيللي قائلا: "لكن هذا كان يحدث طيلة الـ 80 عاما الأخيرة حسبما اعتقد".

ومنذ عام 1940 فازت أندية بولونيا وروما وتورينو وفيورنيتنا وكالياري ولاتسيو وهيلاس فيرونا ونابولي وسامبدوريا باللقب بـ 19 لقبا فقط.

وأوضحت أندية يوفنتوس وميلان وإنتر رغبتها في استمرار المشاركة في الدوري الإيطالي.

كما كشفت تقارير أنه لا يوجد أي سند قانوني يتيح استبعاد الأندية الثلاثة من المسابقة.

وكان الاتحاد الإيطالي قد أدان رفقة الاتحاد الأوروبي ما فعلته الأندية الـ 12 بإقامة الدوري السوبر الأوروبي.

الدوري الإيطالي يوفنتوس دوري السوبر الأوروبي
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