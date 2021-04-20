ريان ماسون.. قنبلة تنفجر في رأسي

أصبح ريان ماسون مديرا فنيا مؤقتا لـ توتنام خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو لنهاية الموسم.

ماسون لاعب وسط توتنام السابق سيقود الفريق في 7 مباريات وهو بعمر الـ 29 عاما، ومن الممكن قيادة الفريق لتحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية.

لكن مسيرة المدرب البالغ 29 عاما مرت بتقلبات كثيرة سردها بنفسه في حواره منذ عامين مع مجلة "FourFourTwo" عقب إصابته بكسر في الجمجمة واعتزاله كرة القدم بعمر 26 عاما.

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عندما تكون لاعب كرة قدم محترف، فمن السهل أن يغيب عن بالنا ما يدور حوله اللعبة وتنسى سبب حبك لها. ترى في الأندية طوال الوقت: يتدرب الرجال، لكن لا يستمتعون، لا يلعبون بابتسامة، ولا يستفيدون منها إلى أقصى حد.

عندما تكون طفلا، لا تفكر في أي شيء آخر، أنت تلعب كرة القدم فقط. عندما كنت أصغر سنا، كنت أركض إلى المنزل من المدرسة، وأخرج مباشرة إلى الحديقة وألعب كرة القدم حتى يحين وقت الذهاب لتناول العشاء. بعد ذلك، أعود مباشرة للعب أكثر. إنها أكثر من مجرد هواية. إنه إدمان.

كانت إحدى ذكرياتي الأولى هي ركل الكرة في جدار صغير في حديقة جدي وجدي، اعتاد أمي وأبي أن يقولوا إنني دائما ما كنت ألعب كرة القدم أينما ذهبت. نشأت في تشيشونت، خارج لندن مباشرة، وانضممت إلى أول نادي لي وهو إيست هيرتس في تورنفورد، عندما كنت في السادسة من عمري. مكثت هناك لمدة ستة أشهر فقط.

بعدها تابعني توتنام لأول مرة. شاهدني ميكي هازارد في مدرسة لكرة القدم في الصيف ودعاني إلى النادي. ما زلت أتذكر اللحظة التي تلقى فيها والدي المكالمة وأخبرني، كنت أركض حول غرفة المعيشة مبتهجا. كان هذا كل ما أردته.

كان التواجد في توتنهام بمثابة حلم تحقق. في السابعة أو الثامنة من عمرك، لا تفكر حقا في أن تكون محترفا، ولكن حتى ذلك الحين، فإن ارتداء طاقم الفريق في صباح يوم السبت يمنحك ضجة حقيقية. لا تزال المباريات ضد أرسنال مباريات كبيرة، حتى في ذلك العمر. كان الأمر لا يزال يدور حول الاستمتاع مع زملائي.

عدد قليل من اللاعبين الذين لعبت معهم في ذلك الوقت هم الآن في الدوري الإنجليزي. لعبت مع آدم سميث منذ سن السابعة، وأندروس تاونسيند منذ سن الثامنة. في وقت لاحق، لعب معنا أيضا هاري كين وستيفن كولكر. أعتقد أن 80% من اللاعبين في مجموعتنا يلعبون الآن في الدوري الإنجليزي، وهناك صورة تظهر أربعة منا ذهبوا للعب في إنجلترا.

ربما لم يتم الحديث عن تلك المجموعة بالقدر الذي ينبغي أن تكون عليه، لكنها كانت فترة رائعة لأكاديمية النادي. إنه أمر مضحك، لأنه عندما كنا صغارا، كانت الفئة العمرية الأكبر منا هي التي كان يُنظر إليها على أنها الجيل الخاص، وليس نحن. أعتقد أن هذا كان شيئا ما حفزنا، كنا دائما أكثر جوعا. كان الجو رائعا، وكنا جميعا نحاول أن نكون محترفين للغاية وأعتقد أنه كان لدينا جميعا الشخصية المناسبة.

في أحد المواسم سجلت 42 هدفا لمن لفريق تحت 18 عاما وبدأت أفكر في أنني مستعد للحصول على فرصتي في الفريق الأول. أتذكر أنني أجريت محادثة مع جون ماكديرموت مدير الأكاديمية وأخبرني أنه لم يتوقع مني اللعب في الدوري الإنجليزي حتى كنت في الثانية والعشرين من عمري، بسبب الطريقة التي كان جسدي ينمو بها. بعض الأولاد ينضجون جسديا في سن 16 عاما، لكن الأمر لم يكن كذلك معي.

لطالما شعرت أن قدري هو اللعب مع توتنام. حتى لو حاولوا بيعي، لكنت بقيت، اعتقدت اعتقادا راسخا أنني سأفعل ذلك في توتنام، وشعرت أنني أستحق ذلك. كان جون يذكرني أن الأمر يتعلق فقط بالصبر والالتزام به.

سأكون كاذبا إذا قلت إنه لم تكن هناك لحظات، على سبيل المثال عندما كنت أجلس على مقاعد البدلاء أثناء إعارة في دونكاستر سيتي، لم تكن لدي شكوك، لكن فكرة الحصول أخيرا على فرصة اللعب مع توتنهام ظللت دائما. عليّ المواصلة.

الفرصة الحقيقية

كنت محبطا بعض الشيء عندما تولى تيم شيروود المسؤولية في ديسمبر 2013. أخبرني أنني بالتأكيد سأكون في خططه، لكنني وقعت عقد إعارة لمدة موسم في سويندون ولم أتمكن من العودة.

ما زلت أتذكر مشاهدة أول مباراة له في الدوري ضد ساوثهامبتون، ورؤية نبيل بن طالب وهو يلعب في وسط الملعب في آخر 40 دقيقة. كان وقع هذا مؤلم. كنت دائما على علاقة جيدة مع نبيل، وكنت سعيدا من أجله، لكنني كنت محبطا تماما، كنت أفكر في أنني قد أضيع فرصتي الكبيرة.

ثم وصل ماوريسيو بوكيتينو. كانت إحدى المحادثات الأولى التي أجريتها معه أثناء جولتنا في الولايات المتحدة في ذلك الصيف، بينما كنا في قائمة الانتظار في أحد المطارات في انتظار رحلة أخرى. سرعان ما أصبح من الواضح أن كلانا لديه نظرة متشابهة للحياة ونهج كرة القدم.

كنا نتحدث لمدة 25 دقيقة، قبل ذلك ربما لم أُجر محادثة مع مدرب للفريق استمرت أكثر من 25 ثانية. طوال الرحلة، كل ما كنت أفكر فيه هو، "قد تكون هذه فرصتي فقط".

جاءت اللحظة الكبرى في سبتمبر. كنا متأخرين 1-0 على أرضنا أمام نوتنجام فورست في كأس الرابطة. لم نبدأ موسم الدوري بشكل جيد وكانت الأجواء متوترة. شارك هاري كين وبعد فترة وجيزة شاركت في الدقيقة 65، وهو ما أعتقد أنه ربما أثار بعض الدهشة. في غضون سبع دقائق سجلت هدفي الأول مع توتنام. وسجل هاري أيضا، وفزنا 3-1. أعتقد أنها كانت نقطة تحول بالنسبة له في النادي.

بعد أيام قليلة، بدأت أول مباراة لي في الدوري الإنجليزي خارج الأرض أمام أرسنال. من هناك بدا فجأة أن كل شيء يأتي بسرعة. لعبت في 17 أو 18 مباراة متتالية في الدوري.

في فبراير ، لعبت في نهائي كأس رابطة الإنجليزية في ويمبلي، وفي الشهر التالي شاركت لأول مرة مع المنتخب الإنجليزي خارج قواعده أمام إيطاليا. قبل عام من ذلك كنت ألعب في الدرجة الثانية الإنجليزية (الثالثة)، وكان إجراء ذلك الانتقال بسرعة كبيرة بمثابة زوبعة حقيقية. شعرت أنني أستحق اللعب على هذا المستوى اعتقدت أن قدرتي تبرر ذلك. كنت مستعدا للفرصة عندما أتت.

في أول خمس أو ست مباريات في 2015/2016، شعرت حقا أنني كنت أفضل لاعب في توتنام. تلقيت استدعاءً جديدا لمنتخب إنجلترا في سبتمبر، على الرغم من أنني لم ألعب، لكن بعد ذلك تعرضت للإصابة وسجلت هدف الفوز في سندرلاند وفجأة ابتعدت عن الملاعب لبضعة أسابيع.

كنت حريصا جدا على العودة وأجبرت على ذلك كثيرا. لقد انهارت في جلسة إعادة التأهيل التي أعادتني لعدة أسابيع أخرى.

تدربت مع إصابة، وكان الأمر سيئا للغاية لدرجة أنني لم أستطع الاستحمام بماء ساخن، إذا فعلت ذلك، ستنتفخ الركبة.

عدت في النهاية وخضت بضع مباريات، لكن بعد ذلك لعبنا مع تشيلسي وأصبت في كاحلي وغبت لمدة شهرين آخرين. عندما أصبحت لائقا، لم أستطع العودة إلى الفريق. بحلول ذلك الوقت، كان الفريق في سباق على لقب الدوري وكان موسى ديمبيلي في حالة لا تصدق، ولم يكن لدي أي حجج حول وجودي على مقاعد البدلاء.

هال سيتي

في وقت مبكر من ذلك الصيف، طلب عدد من الأندية ضمي، لكني رفضتها جميعا لأنني كنت مصمما على القتال من أجل مكاني في توتنام. قال المدير الفني إنني سأحصل على فرصتي، وأرادني أن أبقى.

بعد ذلك، عدت للاستعداد للموسم الجديد وحدثت بعض الأشياء، مثل الأشياء التي تحدث في كرة القدم، ولا علاقة لها بالمدرب والتي لم أستطع قبولها أو تجاوزها.

عندما لم ألعب في المباريات الثلاث الافتتاحية للموسم، تحدثت إلى وكيل أعمالي وقررت أنني في سن 25، وبحاجة حقا للعب بانتظام. كنت أتوقع الذهاب إلى هال سيتي لموسم ثم الانتقال إلى مكان آخر، وربما حتى العودة إلى توتنام. كان هذا مجرد طريقتي في التفكير. إنها مهنة قصيرة وفي بعض الأحيان تحتاج إلى أن تكون أنانيا بعض الشيء.

كان هال مختلفا تماما عن توتنام. لقد انتقلت من فريق كان دائما إيجابيا للغاية، وأبحث دائما عن الضغط واستعادة الكرة، إلى فريق كان أكثر حذرا وتحفظا. لم يناسب ذلك الطريقة التي ألعب بها.

قيل لي إنني سألعب كرقم 10، لكن بعد أول مباراتين عدت إلى دور أعمق. استغرق الأمر بعض الوقت للتكيف، ولكن بمجرد أن جاء ماركو سيلفا ، تغير كل شيء.

كنا نلعب بالطريقة التي كنت أتوقع أن ألعب بها والطريقة التي أريد أن ألعب بها. ربما كانت المباريات الأربع التي لعبتها تحت قيادته هي أفضل أربع مباريات مع هال. بدأت أشعر وكأنني سأتمكن من إثبات نفسي مرة أخرى. كنت متفائلا جدا بشأن مستقبلي.

عندما نخوض مباراة خارج القواعد تابعنا الروتين العادي. كانت مباراة بعد ظهر يوم الأحد، لذلك نزلنا يوم السبت وأمضينا الليلة السابقة للمباراة في فندق بالقرب من الاستاد. في الصباح، ذهبنا في نزهة على طول نهر التايمز للاسترخاء قليلا، ثم تناولنا وجبتنا قبل المباراة واستعدنا للذهاب إلى ستامفورد بريدج.

61 دقيقة

لقد حرصت على ترك تذكرتين لأمي وأبي في مكتب التذاكر. أتذكر أنني نظرت إلى التذاكر، ورأيت أنهم كانوا في الصف الأول في مدرجات هال، وأفكر في ذلك سيكون من الرائع الركض إلى هناك إذا سجلت.

بدأت المباراة بشكل إيجابي بالنسبة لنا. كنت في مواجهة نجولو كانتي وكانت مواجهة جيدة. ثم بعد 13 دقيقة حدث ذلك.

ركنية لتشيلسي. وصلت الكرة، قفزت لإبعادها، وفجأة شعرت بهذه القوة تتصادم في جمجمتي. كان أسوأ ألم يمكن تخيله.

يفترض الناس أنني لن أتذكر ذلك، لكني أستطيع أن أتذكر الطبيب الذي كان يعمل، الألم الهائل، أخضع لجميع الفحوصات القياسية بعد أي إصابة في الرأس. دخل جسمي في حالة طبيعية من الذعر والحفاظ على الذات عندما تأذى بشدة، فهو يعرف متى يكون هناك خطأ جسيم. كان الألم لا يطاق. كان الأمر أشبه بقنبلة تنفجر في رأسي.

اتخذ مارك والر طبيب النادي بعض القرارات المهمة التي شكلت تعافيي. كان يعلم على الفور أنني جمجمتي كُسرت وكان هناك احتمال لتلف الدماغ، لأن الجانب الأيمن بالكامل من وجهي قد شُل. أراد سائق سيارة الإسعاف الذهاب إلى أقرب مستشفى، لكن الطبيب قال إننا بحاجة للذهاب إلى سانت ماري، قد مررنا بالفعل بمستشفيين آخرين للوصول إلى هناك.

ربما أنقذ هذا القرار حياتي. إذا كنا قد ذهبنا إلى أحد المستشفيات القريبة، فمن المحتمل أن أجري فحصا ثم تمت إحالتي إلى مستشفى سانت ماري، الأمر الذي كان سيضيع وقتا ثمينا.

عندما كنت في جهاز التصوير المقطعي، لم أستجب لأول مرة، وفي غضون بضع دقائق كنت في عملية جراحية. لو كنت في أي مكان آخر، لكان من الممكن أن تنتهي الأمور بشكل مختلف تماما. خضعت لعملية جراحية بعد 61 دقيقة من الإصابة.

الشيء التالي الذي أتذكره هو الاستيقاظ. كل شيء كان قليلا من الضبابية. أتذكر أنني شعرت بألم شديد. كان هناك الكثير من الضوضاء واضطروا إلى نقلي إلى غرفة خاصة.

كان علي أن أجلس في صمت تام لأن أي ضوضاء كانت كثيرة للغاية بالنسبة لي. حتى الممرضات الذين كانوا يهمسون في الممرات شعرت وكأنهم يصرخون مباشرة في أذني، كنت حساسا جدا ضد الضوضاء.

كنت أنام على الأرجح ما بين 20 إلى 22 ساعة في اليوم. كانوا يوقظونني لإجراء بعض الاختبارات وفحص ضغط الدم وما إلى ذلك، لكن في معظم الأوقات كان علي أن أنام. التعافي من هذا النوع من الإصابات هو عمل شاق للجسم.

كنت أعلم أن لدي مسامير وألواح معدنية في رأسي، على الرغم من أن الأطباء لم يشرحوا لي ما فعلوه بالضبط إلا بعد حوالي ستة أشهر. كان كل شيء شديدا لدرجة أنهم حاولوا تجنب إرباكي. لست متأكدا مما إذا كان بإمكاني استيعاب كل ذلك.

في المجموع، لدي 14 لوحة معدنية في جمجمتي، مع 28 مسمارا لتثبيتها في مكانها. كان هناك 45 دبوسا وندبة طولها ستة بوصات عبر رأسي أيضا. لم يكن انتقاء المواد الغذائية الأساسية أمرا ممتعا بالتأكيد.

صداع شديد حقا

حتى الآن يمكنني أن أشعر بكل شيء هناك. أنا على علم بذلك طوال الوقت. إذا شعر الآخرون بما أشعر أنهم سيقولونه، "أنا أعاني من صداع شديد حقا"، لكن هذا ما يجب أن أتعلمه هو التعايش معه باستمرار.

أفضل طريقة يمكنني من خلالها شرح الشعور هو مقارنته بتلك الحركة التي تحصل عليها عندما تكون جالسا تشاهد التلفاز لمدة ثلاث ساعات، ثم تقفز لفتح الباب. تخيل ذلك، ولكن لكل دقيقة من كل يوم. عندما أصاب بالصداع الآن، يكون الألم مؤلما. إذا انحنيت، أشعر بضغط شديد على هذا الجانب من رأسي. إنه ليس شيئا يمكنني أن أنساه لفترة طويلة جدا.

لقد تضررت جميع الأعصاب الموجودة في هذا الجانب من وجهي وقاموا بتقطيع العضلات تماما عبر مشرط لفتح جمجمتي، لذلك لفترة من الوقت كانت النهايات العصبية تعيد الاتصال وكان لدي هذا الإحساس بالوخز، مثل الدبابيس والإبر.

تتصل تلك العضلة بالفك، لذا لم يكن لدي أي فرصة لفتح فمي: لمدة 10 أيام تقريبا كنت أتغذى بالملعقة. لم أتمكن من فتح فمي بشكل صحيح إلا بعد حوالي 10 أسابيع. كانت المرة الأولى التي تمكنت فيها من التقاط كوب من عصير البرتقال، ووضعه في فمي وشربه، أمرًا هائلا بالنسبة لي. حتى أن زوجتي وأنا صورت ذلك.

تأثر توازني بشدة أيضا. لم أستطع السير في خط مستقيم لا يعني أنني كنت أسير كثيرا على أي حال. لفترة من الوقت، في كل مرة أحرك فيها رأسي بدأت أشعر بالدوار. ذهبت لرؤية اختصاصي التوازن بعد حوالي 12 أسبوعا وقد ساعدتني حقا في استعادة توازني والتحرك بثبات أكبر.

طوال عملية الشفاء بأكملها، كنت أتجول صعودا وهبوطا في البلاد مع متخصصين، وإجراء اختبارات الدم، وإجراء فحوصات، كان الأمر مرهقا.

في أحد الأيام كنت أرى شخصا ما ويقولون "لا، ليست فكرة جيدة أن تلعب كرة القدم مرة أخرى" ويقول الشخص الآخر التالي "نعم، ستتعافى تماما".

كانت الأشهر الثلاثة الأولى بعد الإصابة هي الأسوأ بكثير. لقد كانت مجرد تحديات مستمرة: في البداية كانت، "هل يمكنني الجلوس في السرير؟"، ثم "هل يمكنني المشي مرة أخرى؟".

لقد كان تحديا عاطفيا كبيرا، ليس فقط بالنسبة لي ولكن أيضا لعائلتي. كانت زوجتي في المنزل بدون إضاءة ولا تلفزيون لمدة ثمانية أو تسعة أسابيع تقريبا، جالسة في صمت شبه تام معي على الأريكة معظم اليوم. إذا احتاجت إلى استراحة تأتي أمي وتحل محلها.

بالطبع كان الأمر برمته صعبا بالنسبة لي خاصة أنني كنت معتادا على أن أكون نشيطا للغاية كل يوم، لكنني أعتقد أنه ربما كان أسوأ بالنسبة لعائلتي لأنه كان عليهم رؤيتي في تلك الحالة وكان التعافي بطيء للغاية.

بطريقة مضحكة، حقيقة أنني كنت لاعب كرة قدم ساعدتني في الواقع على اجتياز هذه العملية: لقد رأيت أنه تحدٍ يجب التغلب عليه بالطريقة نفسها التي فعلتها طوال مسيرتي المهنية. لقد كانت مجرد حالة للمضي قدما خطوة بخطوة، وإيجاد طريقة لجعل كل شيء يعمل.

بحلول نهاية مايو، كنت أفكر في اللعب مرة أخرى. سافرت إلى هال لرؤية اللاعبين، وكان الفيزيائي أجبرني على ركل الكرة في الحائط، تماما كما فعلت عندما كنت طفلا. كانت هذه هي المرة الأولى التي ألعب فيها كرة منذ حوالي خمسة أشهر.

بدا أن العودة إلى أرض الملعب مرة أخرى بعيد المنال في تلك المرحلة، لكن من المدهش مدى السرعة التي بدأ بها كل شيء في العودة. قضيت أسبوعين في البرتغال في شهر يونيو من هذا العام وعملت مع اثنين من الفيزيائيين من هال سيتي.

كل يوم كنت أركض صعودا وهبوطا، وعلى الرغم من استمرار بعض الدوار، بحلول نهاية تلك العطلة كنت أجري على الأرجح بنسبة 70 أو 80%، استدير وأسدد الكرة مرة أخرى. لقد أعطاني هذا حقا الإيمان بأنني أستطيع أن أعود.

بحلول منتصف يناير من 2018، كنت أقنع نفسي بأنني على بُعد أسابيع قليلة من اللعب مرة أخرى. اعتقدت أنه يمكنني العودة إلى الفريق، واللعب لبضعة أشهر في الشامبيونشيب، ثم آمل أن أعود إلى الدوري الإنجليزي. كان هذا هو المكان الذي كان فيه ذهني، لكنني ذهبت لإجراء فحص في أوائل فبراير وتغيّر كل شيء.

في تلك السنة الأولى بعد الإصابة، كان التركيز بالكامل تقريبا على جمجمتي، كانت هناك ثقوب تحتاج إلى إصلاح وكسور تحتاج إلى الالتحام، ولكن بعد ذلك الفحص الأخير الذي أجريته في فبراير أظهر بعض المشكلات في الدماغ. تحدثنا مع بعض جراحي الأعصاب والمتخصصين وقاموا بتوضيح الحقائق، وأوضحوا ما يمكن أن يحدث إذا بدأت اللعب مرة أخرى.

قالوا إنني إذا عدت لممارسة كرة القدم وبدأت في تسديد الكرة بالرأس لمدة عام أو حتى ستة أشهر، فستكون هناك فرصة للإصابة بالخرف أو الصرع عندما أصبح في الثامنة والعشرين أو التاسعة والعشرين من عمري.

قالوا إنها معجزة أنني تعافيت أيضا كما فعلت، لكن هذا اللعب مرة أخرى سيلحق المزيد من الضرر.

بحلول الوقت الذي استيقظت فيه لمغادرة ذلك الاجتماع، كنت أعرف أنني سأعلن اعتزالي. كانت تلك الأخبار مدمرة لسماعها، لكن كان وُلد ابننا للتو في ديسمبر، وعندما نظرت إليه كل ما كنت أفكر فيه هو كم كنت محظوظا ومدى سعادتي. لقد منحني شيئا آخر لأركز عليه، تدور حياتي حول إعالة نفسي له الآن.

كرة القدم شيء ما زلت أحبه، ولحسن الحظ أنا لائق بما يكفي لخوض مباراة. لسوء الحظ، لم يكن اللعب بشكل احترافي آمنا مرة أخرى. أعتقد بالتأكيد أنني كنت سأحقق الكثير، أعتقد بالتأكيد أنني كنت سأخوض المزيد من مباريات إنجلترا. ألقي نظرة على الطريقة التي تطورت بها مسيرتي المهنية، ولا أعتقد أنني كنت سأصل إلى لأفضل أداء في مسيرتي حتى أبلغ من العمر 28 عاما، وربما حتى 32.

أنا لست جالسا أشعر بالدمار لم تتح لي الفرصة للعب في الدوري الإنجليزي، أو قائد فريق طفولتي، أو اللعب لمنتخب إنجلترا. إذا سألتني عندما كان عمري 15 عاما عما أريد تحقيقه في كرة القدم، فستكون هذه هي الأشياء الثلاثة. يمكنني أن أفتخر بما حققته خلال مسيرتي الكروية القصيرة، ولا أشعر بأي ندم على الإطلاق.

إذا مررت بشيء من هذا القبيل ولم يغير منظورك للحياة، فستكون غبيا جدا. عندما تقترب من الموت وتتاح لك فرصة ثانية، تجد مستوى جديدا من التقدير لكل ما لديك.

بالنسبة لي، لا يزال من الصعب التفكير بعيدا في المستقبل. لقد بدأت في العمل قليلا مع اللاعبين الشباب في توتنهام والعمل من أجل الحصول على شهادات التدريب الخاصة بي، بالإضافة إلى بعض الأعمال الإعلامية، لكن الأهم من ذلك كله أنني أستمتع بنفسي.

أنا فقط أحب أن تتاح لي الفرصة للقيام بأشياء مثل الذهاب إلى حفلات أعياد الميلاد العائلية في أيام السبت، عندما كان علي أن أفوت ذلك في الماضي لأنني سأخوض مباراة.

جسديا، يمكنني فعل معظم الأشياء الآن، لا يزال بإمكاني الركض ولعب التنس. أنا فتى محظوظ حقا.

أما بالنسبة إلى المستقبل، فآمل فقط أن أجد الشيء الذي أنا متحمس له وأن أكرس نفسي بنسبة 100%- كما فعلت دائما مع كرة القدم.