مؤتمر أروابارينا: مباراة نكانا مهمة للغاية في مشوار بيراميدز القاري.. هدفنا اللقب

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 15:21

كتب : FilGoal

رودولفو أروابارينا - بيراميدز

أبرز رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز صعوبة مواجهة نكانا في مشوار فريقه ببطولة الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نكانا الزامبي عصر غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي: "مواجهة نكانا مهمة للغاية في مشوار بيراميدز بالبطولة الكونفدرالية ولابد من الفوز بها والعودة بالثلاث نقاط".

أخبار متعلقة
مؤتمر السعيد: تعاهدنا على إعادة بيراميدز للمسار الصحيح رمضان: الرحيل عن بيراميدز غير مطروح في المستقبل القريب.. البعض استغل تصريحاتي للتشكيك في خطوتي وكيله لـ في الجول: رمضان صبحي سعيد مع بيراميدز.. لكنه يريد إنهاء حياته الكروية في الأهلي بعثة بيراميدز تصل زامبيا لمواجهة ناكانا

وأوضح "الفوز يضمن التأهل للدور ربع النهائي واستكمال مشوار الفريق في البطولة".

وشدد "لدينا هدف واحد وهو تحقيق اللقب والمنافسة على البطولة التي كان بيراميدز قريبا من لقبها النسخة الماضية".

وتابع أروابارينا "نكانا فريق قوي وتغير كثيرا عن الجولة الأولى والآن لديه فرصة للتأهل وبالتالي لن تكون مواجهة سهلة على الإطلاق".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع نكانا صاحب المركز الثالث، بينما الرجاء ضمن التأهل متصدرا بـ 12 نقطة قبل جولتين من النهاية.

وشدد المدير الفني لبيراميدز: "نحترم تاريخ نكانا ولكن جئنا للفوز وتم التحضير جيدا لهذه المواجهة من أجل العودة بالثلاث نقاط".

واختتم تصريحاته "نكانا ليس لديه ما يخسره في المباراة وسيقاتل للفوز لكن علينا تحقيق نتيجة إيجابية".

الكونفدرالية بيراميدز نكانا
نرشح لكم
أخر الأخبار
زيدان: كلوب أقنعني بعدم المشاركة في كأس إفريقيا 2006 54 دقيقة | منتخب مصر
القيعي: شيكابالا حصل على مقدم تعاقد من الأهلي في 2006 ساعة | مصر
القيعي: ربما لو فاوضت رمضان صبحي مبكرا لما تشتت تركيزه ساعة | مصر
بايرن ميونيخ: لا لدوري السوبر الأوروبي ساعة | الدوري الألماني
تقرير إيطالي: توتنام خاطب ساري.. ودايلي ميل: النادي يريد ناجلزمان ساعة | الدوري الإنجليزي
بيرلو: رئيس يوفنتوس طمأننا بشأن دوري السوبر.. ورونالدو جاهز لـ بارما ساعة | الدوري الإيطالي
كرة طائرة - الزمالك يتأهل لربع نهائي إفريقيا بالعلامة الكاملة 2 ساعة | رياضات أخرى
دايلي ميل: هندرسون يدعو قادة أندية الدوري لاجتماع لمناقشة دوري السوبر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك