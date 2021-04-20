مؤتمر أروابارينا: مباراة نكانا مهمة للغاية في مشوار بيراميدز القاري.. هدفنا اللقب

أبرز رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز صعوبة مواجهة نكانا في مشوار فريقه ببطولة الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نكانا الزامبي عصر غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي: "مواجهة نكانا مهمة للغاية في مشوار بيراميدز بالبطولة الكونفدرالية ولابد من الفوز بها والعودة بالثلاث نقاط".

وأوضح "الفوز يضمن التأهل للدور ربع النهائي واستكمال مشوار الفريق في البطولة".

وشدد "لدينا هدف واحد وهو تحقيق اللقب والمنافسة على البطولة التي كان بيراميدز قريبا من لقبها النسخة الماضية".

وتابع أروابارينا "نكانا فريق قوي وتغير كثيرا عن الجولة الأولى والآن لديه فرصة للتأهل وبالتالي لن تكون مواجهة سهلة على الإطلاق".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع نكانا صاحب المركز الثالث، بينما الرجاء ضمن التأهل متصدرا بـ 12 نقطة قبل جولتين من النهاية.

وشدد المدير الفني لبيراميدز: "نحترم تاريخ نكانا ولكن جئنا للفوز وتم التحضير جيدا لهذه المواجهة من أجل العودة بالثلاث نقاط".

واختتم تصريحاته "نكانا ليس لديه ما يخسره في المباراة وسيقاتل للفوز لكن علينا تحقيق نتيجة إيجابية".