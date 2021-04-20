مؤتمر السعيد: تعاهدنا على إعادة بيراميدز للمسار الصحيح

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 15:19

كتب : Filgoal Team

عبد الله السعيد

شدد عبد الله السعيد قائد بيراميدز أن فريقه عازم على تحقيق الفوز على مضيفه نكانا الزامبي يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية.

وقال السعيد في مؤتمر صحفي:"مباراة نكانا مصيرية، اللاعبون يدركون جيدا ضرورة الفوز من أجل ضمان التأهل للدور ربع النهائي، خاصة بعد النتائج الأخيرة في البطولة والخسارة مرتين أمام الرجاء، ومن الضروري الفوز والعودة ببطاقة التأهل للدور ربع النهائي".

وواصل "بيراميدز حضر إلى زامبيا من أجل الفوز والتأهل، اللاعبون تعاهدوا على استعادة الانتصارات مرة أخرى. تحدثت مع اللاعبين حول ضرورة العودة القوية، خاصة أن بيراميدز فريق كبير ويضم مجموعة من أهم اللاعبين في الكرة المصرية ويجب أن تكون النتائج على جميع المستويات أفضل من الوضع الحالي".

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واستمر "الفريق سيعمل على تفادي مشكلة استقبال الأهداف في الدقائق الأخيرة من المباريات، اللاعبون تعاهدوا على الفوز وأن تكون البداية من زامبيا وأن يحقق بيراميدز التأهل للدور ربع النهائي".

وأتم عن خوض اللقاء أثناء الصيام "بيراميدز يضم مجموعة كبيرة من النجوم الدوليين وأصحاب الخبرات الذين لعبوا في ظروف مشابهة، في نهار رمضان وفي درجات حرارة أعلى من زامبيا، لكن حاليا الطقس لطيف في ندولا. اللاعبون بغض النظر عن أي شيء تعاهدوا على بذل أقصى جهد لديهم وتحقيق الانتصار والعودة بالنقاط الثلاث إلى القاهرة ومعهم بطاقة العبور لربع النهائي".

ويحل بيراميدز ضيفا على نكانا وإذا فاز يضمن التأهل كوصيف للدور ربع النهائي.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة ورصيده 6 نقاط مثل نكانا ويتصدر الرجاء ورصيده 12 نقطة.

وفاز بيراميدز على نكانا ذهابا بنتيجة 3-صفر.

بيراميدز عبد الله السعيد
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