مؤتمر السعيد: تعاهدنا على إعادة بيراميدز للمسار الصحيح
الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 15:19
كتب : Filgoal Team
شدد عبد الله السعيد قائد بيراميدز أن فريقه عازم على تحقيق الفوز على مضيفه نكانا الزامبي يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية.
وقال السعيد في مؤتمر صحفي:"مباراة نكانا مصيرية، اللاعبون يدركون جيدا ضرورة الفوز من أجل ضمان التأهل للدور ربع النهائي، خاصة بعد النتائج الأخيرة في البطولة والخسارة مرتين أمام الرجاء، ومن الضروري الفوز والعودة ببطاقة التأهل للدور ربع النهائي".
وواصل "بيراميدز حضر إلى زامبيا من أجل الفوز والتأهل، اللاعبون تعاهدوا على استعادة الانتصارات مرة أخرى. تحدثت مع اللاعبين حول ضرورة العودة القوية، خاصة أن بيراميدز فريق كبير ويضم مجموعة من أهم اللاعبين في الكرة المصرية ويجب أن تكون النتائج على جميع المستويات أفضل من الوضع الحالي".
واستمر "الفريق سيعمل على تفادي مشكلة استقبال الأهداف في الدقائق الأخيرة من المباريات، اللاعبون تعاهدوا على الفوز وأن تكون البداية من زامبيا وأن يحقق بيراميدز التأهل للدور ربع النهائي".
وأتم عن خوض اللقاء أثناء الصيام "بيراميدز يضم مجموعة كبيرة من النجوم الدوليين وأصحاب الخبرات الذين لعبوا في ظروف مشابهة، في نهار رمضان وفي درجات حرارة أعلى من زامبيا، لكن حاليا الطقس لطيف في ندولا. اللاعبون بغض النظر عن أي شيء تعاهدوا على بذل أقصى جهد لديهم وتحقيق الانتصار والعودة بالنقاط الثلاث إلى القاهرة ومعهم بطاقة العبور لربع النهائي".
ويحل بيراميدز ضيفا على نكانا وإذا فاز يضمن التأهل كوصيف للدور ربع النهائي.
ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة ورصيده 6 نقاط مثل نكانا ويتصدر الرجاء ورصيده 12 نقطة.
وفاز بيراميدز على نكانا ذهابا بنتيجة 3-صفر.