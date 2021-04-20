تعيين زوران مانولوفيتش مديرا فنيا لـ شباب بلوزداد

أعلن نادي شباب بلوزداد المغربي تعيين الصربي زوران مانولوفيتش مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم.

المدرب البالغ 59 عاما سيخلف الفرنسي فراند دوما، ويمتلك إمكانية تجديد التعاقد اعتمادا على نتائج الفريق.

زوران سبق له قيادة أندرية بريميرو دي أوجوستو الأنجولي والوداد المغربي والهلال السوداني.

📌 تعلن إدارة نادي شباب بلوزداد عن تعيين الفني الصربي زوران مانولوفيتش (zoran manojlovic) مدربًا للفريق خلفًا للفرنسي... Posted by CR Belouizdad on Tuesday, April 20, 2021

وقاد زوران بريميرو دي أوجوستو الأنجولي إلى نصف نهائي نسخة 2018 من دوري أبطال إفريقيا قبل الخسارة من الترجي التونسي.

وأقيل مانولوفيتش من تدريب الهلال في شهر مارس الماضي بعدما حصد نقطة واحدة فقط في دور المجموعات أمام صندوانز ومازيمبي.

وتأهل بلوزداد إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة بعد غياب دام 20 عاما.

واحتل بلوزداد وصافة المجموعة الثانية لدوري الأبطال برصيد 9 نقاط، خلف صنداونز صاحب الـ13 نقطة، ليضمن تأهله لربع نهائي البطولة القارية.

ويمكن أن يلتقي الفريق الجزائري مع الترجي التونسي أو سيمبا التنزاني أو الوداد المغربي في مرحلة ربع النهائي.