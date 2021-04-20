يويفا يعين الخليفي ورومنيجيه ممثلين لاتحاد الأندية الأوروبية

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 14:18

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغييرات جديدة في هيكلة الإداري للأندية.

وعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا صباح اليوم لمناقشة تداعيات إعلان دوري السوبر الأوروبي.

وعُين تعيين ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وكارل هاينز رومينيجه رئيس بايرن ميونيخ ممثلين لاتحاد الأندية الأوروبية حتى 2024.

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كما عُين خافيير تيباس رئيس الدوري الإسباني كممثل عن الدوريات الأوروبية في يويفا لمدة 4 سنوات.

وكان تشيفرين قد أشاد برئيس نادي باريس سان جيرمان أثناء المؤتمر قائلا: "شكرا لك من أعماق قلبي يا ناصر، لقد أظهرت أنك رجل عظيم تحترم كرة القدم وقيمتها".

وأضاف "أشكر أيضا كارل هاينز رومينيجه، رئيس رائع رابطة الأندية الأوروبية، وكذلك جيان ميشيل أولاس (رئيس ليون) الذي انضم لنا اليوم".

وكان ناديا باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ قد رفضا الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي.

وصرّح تشيفرين في المؤتمر قائلا: "تلك الأندية التي تعتقد أنها كبيرة ولا يمكن المساس بها اليوم يجب أن تتذكر من أين أتت. وعليهم أن يدركوا أنه إذا كانوا عمالقة أوروبيين اليوم، فإن ذلك يرجع جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم". (طالع التصريحات)

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