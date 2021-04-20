تشيفرين: يجب أن تتذكر الأندية الكبيرة من أين أتت.. ويحاول بعض الأنانيين القضاء على اللعبة الجميلة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 11:29

كتب : FilGoal

ألكسندر تشيفرين

شدد أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على أن الأزمة الحالية الممثلة في دوري السوبر الأوروبي ستجعل الكرة الأوروبية أقوى.

وعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مؤتمرا بعد تسارع أحداث دوري السوبر الأوروبي والذي أطلقه 12 ناديا من إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا.

وقال تشيفرين: "الأزمة التي بدأت منذ أكثر من عام بقليل، وستجعلنا أقوى، لكن كرة القدم ستخرج أقوى من أي وقت مضى".

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وأضاف في المؤتمر: "هذه الأزمة ستجعلنا أقوى، وستجعلنا كرة القدم أقوى من أي وقت مضى، لأن السلطات أدركت أخيرا مدى أهمية كرة القدم للمجتمع الأوروبي، ولأن بطولاتنا أعادت الأمل عندما توقف العالم كله".

وتابع "لقد أثبتت هذه الأزمة مرة واحدة وإلى الأبد أن كرة القدم متأصلة في الحمض النووي لمجتمعنا. إنها جزء من تاريخ قارتنا وذكرياتنا الجماعية. لقد كانت واحدة من أعظم قصص نجاحا لأكثر من قرن".

وواصل "سنخرج أقوى من هذه الأزمة، وكرة القدم أقوى من أي وقت مضى لأننا سنرتقي إلى مستوى التحديات المقبلة".

وأوضح "سنخرج أقوى من هذه الأزمة، أولا لأننا سنرتقي إلى مستوى التحدي الهائل المتمثل في تنظيم بطولة يورو 2020 ناجحة وهي فرصة مثالية لإظهار العالم أن أوروبا تتأقلم".

وأكمل "ولأننا سنساعد أنديتنا على التكيف والوقوف على أقدامهم مرة أخرى".

وأردف عن قوانين اللعب المالي النظيف "لقد قرأت في أماكن مختلفة أننا نخطط لإلغاء اللعب المالي النظيف. دعوني أوضح: هذا لن يحدث ومع ذلك، نحن بحاجة إلى تكييفه مع الواقع الجديد".

واستدرك "الأندية الكبيرة اليوم لم تكن بالضرورة أندية كبيرة في الماضي، وليس هناك ما يضمن أنها ستكون أندية كبيرة في المستقبل. كرة القدم ديناميكية ولا يمكن التنبؤ بها. وهذا ما يجعلها لعبة جميلة".

وواصل "تلك الأندية التي تعتقد أنها كبيرة ولا يمكن المساس بها اليوم يجب أن تتذكر من أين أتت. وعليهم أن يدركوا أنه إذا كانوا عمالقة أوروبيين اليوم، فإن ذلك يرجع جزئيا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأوضح "مع هذه الإصلاحات أعتقد أننا نبني كرة القدم في المستقبل، بينما يحاول بعض الأنانيين القضاء على اللعبة الجميلة".

وأتم بعد شكره لدعم المجتمع الأوروبي لتضامنه ضد البطولة الجديدة قائلا: "الاختيار سيمكننا من الخروج أقوى من هذه الأزمة، ويجعل كرة القدم أقوى من أي وقت مضى".

أليكساندر تشيفرين يويفا دوري السوبر الأوروبي
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