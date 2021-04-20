بيان ناري من إيفرتون: 6 أندية تلطخ سمعة الدوري واللعبة.. نحثهم جميعا على التفكير

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 13:11

كتب : FilGoal

قميص إيفرتون - أمبرو

أصدر نادي إيفرتون الإنجليزي بيانا رسميا أعرب فيه عن شعوره بخيبة الأمل من الأندية الإنجليزية الستة التي ستشارك في دوري السوبر الأوروبي.

وأعلن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وتوتنام وليفربول مشاركتهم في دوري السوبر الأوروبي.

نادي مدينة ليفربول أصدر بيانا من مجلس إدارته جاء كالآتي:

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يشعر إيفرتون بالحزن وخيبة الأمل لرؤية مقترحات الدوري الانفصالي المدفوعة من الأندية الستة.

ستة أندية تعمل بالكامل من أجل مصالحها الخاصة.

ستة أندية تلطخ سمعة الدوري واللعبة.

ستة أندية تختار عدم احترام كل نادٍ آخر يجلسون معه على طاولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ستة أندية تعتبر أمرا مفروغا منه وحتى أنها تخون غالبية مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء البلاد وخارجها.

في هذا الوقت من الأزمة الوطنية والدولية -والفترة الحاسمة للعبة- يجب أن تعمل الأندية معا بشكل تعاوني مع المُثل العليا للعبتنا وداعميها في المقام الأول.

بدلا من ذلك، كانت هذه الأندية تتآمر سرا للانفصال عن هرم كرة القدم الذي خدمها بشكل جيد.

وفي هذا الهرم يحيي إيفرتون كل نادٍ، سواء كان ليستر سيتي أو أكرينجتون ستانلي أو جيلينجام أو لينكولن سيتي أو موركامب أو ساوثيند يونايتد أو نوتس كاونتي، وبقية الأندية الذين قاموا بإثراء حياة مشجعيهم طوال تاريخ اللعبة، والعكس صحيح.

يبدو أن "الأندية السوبر" الذين نصبوا أنفسهم عازمين على حرمان المشجعين عبر اللعبة -بما في ذلك أنصارهم- من خلال وضع الهيكل الذي يدعم اللعبة التي نحبها تحت التهديد.

رد الفعل العنيف مفهوم ومستحق ويجب الاستماع إليه.

هذه الغطرسة غير المعقولة ليست مرغوبة في أي مكان في كرة القدم خارج الأندية التي صاغت هذه الخطة.

نيابة عن كل شخص مرتبط بإيفرتون، نطلب بكل احترام أن يتم سحب المقترحات على الفور وأن تنتهي الآن الاجتماعات الخاصة والممارسات التخريبية التي أوصلت لعبتنا الجميلة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق من حيث الثقة.

أخيرا، نطلب من مالكي ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة الأندية الستة أن يتذكروا المكانة المتميزة التي يشغلونها، ليس فقط كأوصياء على أنديتهم ولكن أيضا كأوصياء على اللعبة. يجب أن تؤخذ المسؤولية التي يتحملونها على محمل الجد.

نحثهم جميعا على التفكير في ما يرغبون في أن يكون إرثهم.

إيفرتون دوري السوبر الأوروبي
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