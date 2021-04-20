ماني: التعادل مع ليدز مخيب للآمال

يشعر ساديو ماني مهاجم ليفربول بخيبة أمل بسبب خسارة فريقه لنقطتين في الدقائق الأخيرة من مباراة ليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل 1-1.

وتقدم ساديو ماني لليفربول في الدقيقة 31، قبل أن يدرك دييجو يورينتي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 87.

وقال ماني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد قبل كل شيء أنها كانت مباراة صعبة حقًا. كنا نعرف أنها ستكون كذلك قبل بدايتها".

وأضاف "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول. صنعنا بعض الفرص وسجلنا واحدة، وهو الهدف الذي لم يكن كافياً".

وواصل الدولي السنغالي "لسوء الحظ سجلوا هدفا يستحقونه، لذا كان مخيبا للآمال أننا حصدنا مجرد نقطة واحدة".

وأكمل "نحن نعلم أنه كان علينا التسجيل ولكن حتى تسجيل هدف واحد عليك الدفاع عنه بشكل أفضل مما فعلنا".

وسجل ماني هدفه الأول في الدوري الإنجليزي منذ 9 مباريات غاب خلالها عن التهديف.

وأتم "لقد بذلنا قصارى جهدنا لأن هذا ما يتعين علينا القيام به، لكننا سنطوي صفحة مباراة ليدز ونستعد للمباراة التالية".

سيلعب ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

ولم يكن تألق أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول كافيا لتحقيق الفوز أمام ليدز يونايتد، وتعادل الفريقين بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ32 من المسابقة.

وبعدما كان ليفربول يستعد للاحتفال بفوزه الرابع على التوالي وصعوده للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، جاء الهدف المفاجئ من ليدز يونايتد في شباك الفريق الأحمر.

لتنتهي المواجهة بالتعادل.

التعادل رفع رصيد ليدز إلى النقطة 46 في المركز العاشر، ووصل ليفربول إلى النقطة 53 في المركز السادس.

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