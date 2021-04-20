حسين عبد اللطيف لـ في الجول: الاستهتار سبب خسارة الزمالك.. والأهلي كان فقيرا فنيا ولكن

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 12:17

كتب : إبراهيم رمضان

حسين الشحات - الزمالك - الأهلي

أوضح حسين عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق أن الفريق خسر القمة بسبب الاستهتار أمام الأهلي.

وخسر الزمالك من الأهلي أول أمس الأحد في استاد القاهرة بهدفين لهدف في لقاء مؤجل بينهما من رابع جولات الدوري.

وقال حسين عبد اللطيف لـ FilGoal.com: "إرادة لاعبو الأهلي كانت أقوى من الزمالك في الشوط الأول واستغلوا ذلك، اعتقد أن عدم دخول لاعبو الزمالك الأجواء بسبب خطط المدرب، وهذا ليس بالأمر جيد أن ينتظر المدير استقبال الأهداف من أجل أن يفكر".

أخبار متعلقة
أبو الدهب لـ في الجول: علي لطفي نجم القمة وشريف سيكون متعب الجديد.. ورسالة إلى الشحات جمال حمزة لـ في الجول: 3 أخطاء لـ كارتيرون مع الزمالك ضد الأهلي كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني حمادة صدقي لـ في الجول: شريف مميز لأنه مباغت.. وجماعية موسيماني حسمت القمة

وأضاف "الأهلي فرض سيطرته وعرف كيف يسجل هدفين من أخطاء واضحة في عدم مراقبة محمد شريف".

وتابع "الزمالك امتلك الشوط الثاني لكن لم يستطع استغلال الفرص ومنها ركلة جزاء، كرة القدم لا تحب الاستهتار، استهتار لاعبو الزمالك أعطى الأهلي الفوز".

وردا على هل أخطئ كارتيرون بالدفع بشيكابالا منذ البداية اللقاء، قال: "التشكيل كان جيد، شيكابالا قدم أدواره بشكل جيد عدا الأمور الدفاعية، والأهلي استغل ذلك بزيادة أيمن أشرف، لكن شيكابالا قدم أداءً جيدا وسجل هدفا".

وواصل "الأخطاء الدفاعية تمثلت في غياب الرقابة الجيدة، واستهتار أوباما في إعادة الكرة، المشكلة في استهتار اللاعبين والثقة الزائدة، إذ دخل مرميّ هدفين سأسجل وهذا خطأ، الأهلي كان فقير فنيا، لكن اللاعبين منضبطين تكتيكيا وتنظيميا ولعبوا السهل الممتنع".

وأكمل "سبب أداء أوباما يعود للمدير الفني الذي يحتاج لأن يُقّوم اللاعب، بعد الخطأ في الهدف الثاني كان لابد أن يخرج".

وأوضح أخطاء المدير الفني الفرنسي "خروج أحمد فتوح ونزول عبد الله جمعة كان خاطئا، كان لابد أن يخرج أوباما على أن يلعب عبد الله أمام فتوح ويتحول بنشرقي لمهاجم ثان".

وتابع "مشاركة حميد أحداد علامة استفهام ولا أرى له أي مردود منذ انضمامه، كارتيرون قرأ المباراة بشكل خاطئ ولم يكن هناك انضباط تكيتكي في الأدوار الدفاعية".

وأتم "خطأ آخر تمثل في عدم البدء بسيف الدين الجزيري لأنه لاعب خطير وظهر ذلك بمشاركته".

حسين عبد اللطيف الزمالك في القمة الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
قمصان: عندما يكون الأهلي في حالته لا يقدر أحد على إيقافه.. مستعدون لقرعة إفريقيا 24 دقيقة | الدوري المصري
تعيين زوران مانولوفيتش مديرا فنيا لـ شباب بلوزداد 38 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ميلنر: تعادلنا مع ليدز بسبب الجهد الكبير الذي بذلناه أمام ريال مدريد 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كشاف المواهب - The Scout يكشف عن موهبة مصرية في ألمانيا وموقفها من تمثيل الفراعنة 48 دقيقة | المحترفون
محمود عاشور: اختياري ضمن حكام VAR في أولمبياد طوكيو خطوة مهمة 49 دقيقة | مصر
يويفا يعين الخليفي ورومنيجيه ممثلين لاتحاد الأندية الأوروبية 52 دقيقة | أوروبا
تيباس مهاجما بيريز: دوري السوبر الأوروبي موت لكرة القدم ساعة | الدوري الإسباني
زيدان يرفض التحدث عن دوري السوبر الأوروبي ويعلق: أسألوا بيريز ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك