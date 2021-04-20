برونو: أقدم أفضل ما لدي وأنا بجوار بوجبا

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 11:57

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - بول بوجبا - مانشستر يونايتد

أسهب برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد في الإشادة بزميله بول بوجبا، مؤكدا أنه يخرج أفضل ما لديه وهو يلعب بجانبه.

وقال برونو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "التقيت بول بالفعل في إيطاليا، علاقتي به كبيرة جدًا وجيدة جدا".

وأضاف البرتغالي "أعتقد على أرض الملعب، لا يزال هناك ما هو أفضل لكلينا. يمكننا أن نفعل أفضل بكثير معاً".

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وتابع "عندما تلعب مع الأفضل، فإن أفضل ما لديك يأتي أيضًا. بالنسبة لي اللعب مع بول هو أحد أفضل اللاعبين في العالم. أعتقد أن أفضل ما لدي يخرج وأنا بجانبه".

وواصل عن زميله الفرنسي "الشيء الجيد هو خارج الملعب. لدينا علاقات جيدة حقًا. العلاقات الجيدة بين أعضاء الفريق تكون مهمة. عندما يكون لديك هذا النوع من التواصل، يصب هذا في مصلحة الفريق".

وأتم "أعتقد أن بوجبا هو أحد اللاعبين الذين يتمتعون بروح جيدة، وشخصية جيدة داخل غرفة الملابس. هو رجل مرح حقًا ودائمًا ما يكون لديه شيء جيد ليقوله لإضحاك الجميع".

ويستعد الثنائي لمباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

يونايتد يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل ست جولات من نهاية الموسم.

برونو فيرنانديز بول بوجبا مانشستر يونايتد
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