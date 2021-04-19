بعثة بيراميدز تصل زامبيا لمواجهة ناكانا

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 23:37

كتب : FilGoal

بيراميدز - غزل المحلة

وصلت بعثة بنادي بيراميدز إلى مدينة ندولا في زامبيا استعدادا لمواجهة نكانا الزامبي في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا في الثالثة عصر الأربعاء على نظيره الزامبي بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق لتوفير الوقت والجهد قبل المباراة الهامة، التي يحتاج بيراميدز فيها للفوز من أجل بلوغ الدور ربع النهائي من البطولة الكونفدرالية التي حل وصيفا في نسختها الأخيرة.

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وخسر بيراميدز في الجولة الثالثة والرابعة من دور المجموعات أمام الرجاء المغربي بثنائية دون رد ثم بثلاثية في القاهرة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في المجموعة الرابعة للكونفدرالية بـ6 نقاط بالتساوي مع ناكانا صاحب المركز الثاني.

بينما يتصدر الرجاء المغربي المجموعة بـ12 نقطة وضمن التأهل لربع النهائي.

بيراميدز الكونفدرالية
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