التحدي بدأ.. مينلر: لا أحب فكرة السوبر الأوروبي.. ولكن ما تعرض له اللاعبين ظُلم

على ما يبدو أن الصراع بين اللاعبين وملاك الأندية الأوروبية بدأ بسبب رفض فكرة دوري السوبر الأوروبي.

وقال جيمس ميلنر قائد ليفربول في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب تعادل فريقه مع مضيفه ليدز يونايتد بهدف لمثله في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين: "مثل أي شخص آخر لقد فوجئنا بالأمر أمس وكانت هذه أول مرة نسمع عن الأمر".

وواصل "هناك الكثير من الأسئلة، لكن في رأيي الشخصي لا أحب الأمر ولا أتمنى حدوثه".

وتابع ميلنر "ربما لنفس الأسباب التي تحدث عنها الجميع ومن الواضح أن الأمر كان صعبا بالنسبة لنا، كنا فقط نحاول الاستعداد للمباراة ولكن يمكنني تخيل ما قيل عن البطولة وربما أتفق مع أغلب ما قيل".

واستدرك ميلنر "لكن اللاعبين ليس لديهم رأي لذا طريقة استقبالنا اليوم كانت ظالمة بعض الشيء، لأننا هنا للعب كرة القدم وإنهاء الموسم بقوة فقط".