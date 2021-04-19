التحدي بدأ.. مينلر: لا أحب فكرة السوبر الأوروبي.. ولكن ما تعرض له اللاعبين ظُلم

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 23:37

كتب : FilGoal

جيمس ميلنر - ليفربول وريال مدريد

على ما يبدو أن الصراع بين اللاعبين وملاك الأندية الأوروبية بدأ بسبب رفض فكرة دوري السوبر الأوروبي.

وقال جيمس ميلنر قائد ليفربول في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب تعادل فريقه مع مضيفه ليدز يونايتد بهدف لمثله في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين: "مثل أي شخص آخر لقد فوجئنا بالأمر أمس وكانت هذه أول مرة نسمع عن الأمر".

وواصل "هناك الكثير من الأسئلة، لكن في رأيي الشخصي لا أحب الأمر ولا أتمنى حدوثه".

أخبار متعلقة
تألق أليسون لا يكفي للفوز.. ليدز يصعق ليفربول ويخطف منه تعادلا مثيرا أليكساندر تشيفرين.. عندما تطعنك صديقتك الأفعى رئيس بايرن: دوري السوبر الأوروبي لن يحل مشاكل الأندية المالية

وتابع ميلنر "ربما لنفس الأسباب التي تحدث عنها الجميع ومن الواضح أن الأمر كان صعبا بالنسبة لنا، كنا فقط نحاول الاستعداد للمباراة ولكن يمكنني تخيل ما قيل عن البطولة وربما أتفق مع أغلب ما قيل".

واستدرك ميلنر "لكن اللاعبين ليس لديهم رأي لذا طريقة استقبالنا اليوم كانت ظالمة بعض الشيء، لأننا هنا للعب كرة القدم وإنهاء الموسم بقوة فقط".

جيمس ميلنر دوري السوبر الأوروبي ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
حسين زكي: أصلحت أخطاء المباراة السابقة.. وكنا مضغوطين بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي في القدم 30 دقيقة | رياضات أخرى
كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - الزمالك بطل دوري الجمهورية بعد الفوز على الأهلي 37 دقيقة | رياضات أخرى
بعثة بيراميدز تصل زامبيا لمواجهة ناكانا ساعة | الكونفدرالية
التحدي بدأ.. مينلر: لا أحب فكرة السوبر الأوروبي.. ولكن ما تعرض له اللاعبين ظُلم ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يبدع ويحسم لقب دوري اليد أمام الأهلي بعد سيناريو رهيب ساعة | رياضات أخرى
طبيب الأهلي يكشف موعد عودة ياسر إبراهيم للتدريبات الجماعية ساعة | الدوري المصري
تألق أليسون لا يكفي للفوز.. ليدز يصعق ليفربول ويخطف منه تعادلا مثيرا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 4 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار
قد ينال إعجابك