طبيب الأهلي يكشف موعد عودة ياسر إبراهيم للتدريبات الجماعية

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 22:58

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ في مونديال الأندية - ياسر إبراهيم

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي، عن عودة ياسر إبراهيم لتدريبات الفريق غدا الثلاثاء.

وقال أبو عبلة للموقع الرسمي لناديه: "ياسر إبراهيم سيشارك تدريجيا في التدريبات الجماعية مع الفريق بدايةً من الغد".

وأضاف: "حالة ياسر تحسنت خلال البرنامج التأهيلي المصغر الذي نفذه في الفترة الأخيرة".

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وعانى قلب دفاع الأهلي من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة مع الأهلي مؤخرا.

وغاب ياسر إبراهيم عن انتصار الأهلي على الزمالك مساء الأحد، وشارك بدر بانون ورامي ربيعة في عمق الدفاع.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة مساء الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.

ياسر إبراهيم في الدوري الأهلي
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