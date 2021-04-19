تألق أليسون لا يكفي للفوز.. ليدز يصعق ليفربول ويخطف منه تعادلا مثيرا

لم يكن تألق أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول كافيا لتحقيق الفوز أمام ليدز يونايتد، وتعادل الفريقين بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ32 من المسابقة.

وبعدما كان ليفربول يستعد للاحتفال بفوزه الرابع على التوالي وصعوده للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، جاء الهدف المفاجئ من ليدز يونايتد في شباك الفريق الأحمر.

لتنتهي المواجهة بالتعادل.

تقدم ليفربول عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 31، وتعادل ليدز عن طريق دييجو روبرتس في الدقيقة 87.

وسجل ساديو ماني هدفه الأول في الدوري الإنجليزي منذ 9 مباريات غاب خلالها عن التهديف.

التعادل رفع رصيد ليدز إلى النقطة 46 في المركز العاشر، ووصل ليفربول إلى النقطة 53 في المركز السادس.

وصف المباراة

بدأ ليفربول المباراة ومحمد صلاح يجلس على مقاعد البدلاء، ويشارك بدلا منه ديوجو جوتا.

وهدد تياجو ألكانتارا المرمى مبكرا وسدد تسديدة قوية أبعدها الحارس ببراعة.

وانفرد باتريك بامفرود مهاجم ليدز بالمرمى بعد قطع تمريرة فابينو الخاطئة، لكن الحارس المتألق اليسون تصدى للكرة وأنقذ مرماه من هدف مؤكد.

ومن هجمة سريعة وصلت الكرة إلى أرنولد ناحية اليمين وهو منفردا بالمرمى، ليمرر الكرة إلى ماني أمام الشباك الخالية ليضع الكرة مسجلا هدف تقدم ليفربول في الدقيقة 31.

في الشوط الثاني استمرت خطورة ليدز يونايتد وسدد هاريسون كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس المتألق أليسون أبعدها عن مرماه.

ودفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالنجم المصري محمد صلاح بدلا من ساديو ماني في الدقيقة 71.

واستمر تألق أليسون وأنقذ مرماه من هدف مؤكد مرة جديدة بعد تسديدة من روبيرتس.

وانطلق محمد صلاح منفردا بالمرمى في الدقيقة 85 لكنه سدد كرة مرت جوار القائم مهدرا فرصة مضاعفة النتيجة لليفربول.

هدف قاتل

ومن ركلة ركنية في الدقيقة 87 نجح المدافع دييجو لورينتي في تسجيل هدف تعادل ليدز يونايتد بضربة رأسية سكنت شباك أليون.

وحاول ليفربول تسجيل هدف الفوز وانطلق فيرمينو في هجمة سريعة ومرر إلى تشامبرلين الذي سدد كرة في يد الحارس.

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.