انتهت الدوري الإنجليزي - ليدز (1)-(1) ليفربول
الإثنين، 19 أبريل 2021 - 20:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
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نهاية المباراة بالتعادل 1-1
ق 87: جووووول لورينتي والتعادل
ق 85: أووووه صلاح يهدر انفرادا
ق 77: أليسون يواصل التألق ويتصدى لتسديدة روبيرتس
ق 71: نزول صلاح بدلا من ماني
ق 67: أليسون يتألق
ق 31: جوووووول ماني والأول
ق 24: ليدز يهدر فرصة خطيرة بعد انفراد من بامفورد واليسون يتصدى
ق 5: تسديدة قوية من تياجو والحارس ميسليه يتألق
انطلاق المباراة