انتهت الدوري الإنجليزي - ليدز (1)-(1) ليفربول

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 20:28

كتب : FilGoal

صلاح لحظة تسجيل هدف ليفربول الثاني في ليدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليدز يونايتد ضد ليفربول في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 87: جووووول لورينتي والتعادل

ق 85: أووووه صلاح يهدر انفرادا

ق 77: أليسون يواصل التألق ويتصدى لتسديدة روبيرتس

ق 71: نزول صلاح بدلا من ماني

ق 67: أليسون يتألق

ق 31: جوووووول ماني والأول

ق 24: ليدز يهدر فرصة خطيرة بعد انفراد من بامفورد واليسون يتصدى

ق 5: تسديدة قوية من تياجو والحارس ميسليه يتألق

انطلاق المباراة

ليفربول ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي محمد صلاح
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