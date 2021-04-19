صلاح احتياطي.. جوتا وماني وفيرمينو أساسيون ضد ليدز

الإثنين، 19 أبريل 2021 - 20:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وريال مدريد

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه المستدعى للقاء ليدز يونايتد في ملعب إيلاند رود اليوم الإثنين في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء الفريق.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

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في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- أوزان كاباك- فابينيو- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: جيمس ميلنر- جورجينيو فينالدوم- تياجو ألكانتارا

في الهجوم: ساديو ماني- روبرتو فيرمينو- ديوجو جوتا

ليفربول صلاح ليدز
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